彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣夜間停止採檢PCR。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣夜間停止採檢PCR。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣內共有103家「居家照護診所」門診，可以確認快篩陽性。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續暴增3成，中央流行疫情指揮中心18日公布，國內新增8萬5310例本土確診，彰化縣也破兩千，飆新高共2035例確診，由於全台確診暴增，不少輕症者都衝到彰化縣要篩檢PCR，彰化縣政府公布彰化縣醫院，18日起夜間10點至上午7點暫停受理成人一般輕症「快篩陽性」民眾之PCR採檢，兒童及重症風險個案之採檢，照常進行。

彰化縣長王惠美表示，5至11歲校園BNT從17日起開始實施意願調查，25日起醫療團隊進校園，受到疫情影響，餐飲業飽受衝擊，經濟部提出，只要有公司登記，有稅額登記，線上填寫相關資料，可以補助50％，最高10萬元，免開發票也可以補助50％，最高2萬元，可上經濟部網站查詢。

王惠美也表示，為了協助疫情弱勢家庭，安排一戶一社工，主動關懷國中小確診弱勢家庭，建立單一收派案窗口，協助發送防疫健康包，主動加強關懷高風險族群。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣確診個案，兩成來自外縣市通報，3成3來自家戶群聚，分析個案分布，外縣市通報21.2％、外籍移工佔了5.8％，長照機構住民和員工佔22.7％、同戶確診10％、單一個案確診39.5％。

葉彥伯強調，為了維護醫療量能，彰化縣醫院不僅暫停無症狀，未經快篩民眾之PCR，也暫停受理居家隔離、居家檢疫、自主防疫等三類民眾之快篩陽性PCR。18日起夜間10點至上午7點暫停受理成人一般輕症「快篩陽性」民眾之PCR採檢，兒童及重症風險個案之採檢，照常進行。

葉彥伯表示，65歲以上長者，快篩陽性，經醫師人員確認，即可確診，不需PCR；居家隔離、居家檢疫、自主防疫快篩陽性，醫師確診，即可確診，不需PCR；同戶同住同時分生兩位或兩位以上快篩陽性時，只需1位PCR採檢確認，即可確診。並強調要用自主疫調系統回報，彰化縣內共有103家「居家照護診所」門診，可以確認快篩陽性。