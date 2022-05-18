大學申請入學二階甄將在5月19日到6月5日舉行，由於學生診人數增加，各學系啟動應變機制，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取，但要在3日前公告。教育部表示，到17日為止，有41系採全系啟動防疫應變機制。

今年有68所大學院校2195個學系參加申請入學選才，「黃金周六」是落在5月21 日，有 169 個系組只在這一天辦理甄試；其次是5月20日有140個學系辦理、5月22日則有88個學系辦理。

由於學生確診人數增加，教育部授權各學系針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5％」等，該學系經系級招生委員會審議通過即可啟動應變機制，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取。

倘學系啟動應變機制者，請至遲於甄試日（不含）3日前公告，且逐一通知所有考生知悉，維護所有考生應試權益。

教育部指出，目前一般校系辦理甄試試務的人員，以及即將參加甄試的考生，如遇居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等具感染風險情形，一般校系即可評估啟動防疫應變機制。

教育部說，全國有2000個參加個人申請的校系中，截至5月17日止，已有41系（因監試試務人員具染疫風險28系、考生具感染風險達比例13系）採全系啟動防疫應變機制。

據了解，目前包括台師大教育系、國文系、英語系、數學系及文化大學會計系、建築系、景觀系等都採全系的應變機制，但頂大的台大、政大則沒有任何一系加入。