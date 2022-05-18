中彰投地區共有9條「台灣好行」路線，端午連假實施電子票證半價優惠。(台中區監理所提供)

端午連假即將到來，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，公路總局於連假期間推出多項優惠措施，包含國道客運票價優惠、47條台灣好行路線持電子票證半價優惠、搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）還可享有1段票或基本里程免費，優惠期間自今年6月2日至5日止，歡迎民眾多加利用。

台中區監理所長魏武盛表示，中彰投地區共有9條「台灣好行」路線實施電子票證半價優惠，分別為「台中11路」台中時尚城中城線、「6670」日月潭線、「6883」溪頭線、「6936」鹿港祈福線、「6671」車埕線、「6658」清境線、「6732、6734」東埔線、「彰化11路」清水岩線、「彰化12路」彰南快線等。

魏武盛指出，該等路線串聯中部各大知名景點，相當適合作為自行規劃行程、輕鬆出遊的好選擇；另外為方便查詢車輛發車資訊，建議民眾可至公路汽車客運資訊網站（http：／／www.taiwanbus.tw／）或手機下載「iBus_公路客運」APP，查詢班車時刻，掌握資訊盡興出遊。