澎湖縣政府18日公布新增107起確診案件（第866-972例），皆為輕症，其中23例為學生，含澎科大7例、馬高2例、澎水4例、國中小（含幼兒園）10例，校方均已完成清消，並採取相關防疫措施。澎湖累積確診972例，17日計106例出院（或解除居家照護），總計已有436人出院（或解除居家照護），對於澎湖疫調確診數首度破百例，民眾都有點擔心。

澎湖縣政府表示，新增的107起案例，第894、895、910、911例為非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍。第867例收治於三軍總醫院，第886、900、910、911例收治於集中檢疫所，第906、909例收治於部澎醫院，其餘100例均採居家照護。

澎湖縣政府指出，確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計34人，年紀最小的是第918例，1歲女童。年紀最長的是第913例，75歲女性，兩人皆為輕症，在宅居家照護。

澎湖縣政府說明，截至17日止，澎湖尚有14校20班停課，包括澎水1所4班、國中（西嶼、白沙）2所2班、國小（後寮、中山、馬公、文澳、文光、五德、講美）7所10班、幼兒園（吉貝分班、耕讀幼兒園、明圓幼兒園、馬市幼澎南分班）4所4班。