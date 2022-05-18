歷史建築舊內灣派出所屋頂坍塌，坍塌位置為值班台主建築屋頂。（橫山分局提供／邱立雅竹縣傳真）

歷史建築舊內灣派出所18日下午驚傳屋頂轟然倒塌，有附近居民下午聽聞一聲巨響，衝出屋外查看，發現舊內灣派出竟然塌頂。縣府文化局緊急派員現場查看，初步了解因近期多雨，建物老舊且為木製建築，吸收過多雨水導致倒塌。文化局預計隔日先搭臨時棚架，再行派員修繕。

舊內灣派出所是竹縣少數保留完整日式派出所，於2006年登錄為新竹縣歷史建築，由於新的員警辦公廳舍已落成，舊派出所因閒置移交給文化局管理，文化局後續也啟動修復與活化工作，已向財政部提案ROT評估與規畫，期望加入民間力量活化建築，最終因缺乏經費而暫時擱置。

18日下午2時許，附近居民聽聞轟然巨響，連忙出外查看，發現竟是舊內灣派出所屋頂坍塌，坍塌處為過去警所值班台。過去曾在舊內灣派出所服務的員警表示，聽聞建物坍塌，內心實在不捨，過去所內常有貓與蛇從屋頂掉下來，尤其蛇類神出鬼沒，所有員警都練就一番捕蛇功力，此次得知主建物屋頂坍塌，擔心損害擴大，希望相關部門能編列預算維護。

內灣舊派出所為日式傳統木造建築，文化局長李安妤表示，目前緊急處置以鋪設帆布，避免損壞範圍及程度擴大，待隔日上午約廠商現勘確認施作範圍工法及經費，並同步邀集本縣文資專業服務中心輔導團現勘，提報災害緊急搶修計畫爭取文資局補助。