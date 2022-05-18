苗栗縣竹南鎮崎頂海水浴場前自行車道指標不明，美中不足。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港自行車道將全面翻修。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港自行車道將全面翻修。（謝明俊攝）

苗栗縣府將改善慢魚青創基地。（謝明俊攝）

苗栗縣府將在假日之森改建浪花基地。（謝明俊攝）

費時年餘的苗栗縣、新竹市自行車道聯通工程，月前已經完工，未來騎遊客將可由新竹一路騎到苗栗縣苑裡，飽覽苗栗海風綠光自行車道沿線風景，苗栗縣府文觀局更向觀光局爭取經費，修繕竹南龍鳳漁港旅遊驛站，成為苗栗海線迎接騎遊客首站遊憩點。

聯通苗栗縣及新竹市濱海自行車道，在2縣市達成共識下動工，苗栗縣部分是從崎頂海水浴場向北延122公尺，銜接由新竹市南延1．2公里的17公里海岸線自行車道，共費資3千3百萬元讓2線完成對接，並於月前完工，因為諸多因素，苗栗縣低調未宣。

這條自行車道聯通後，可由新竹市一路騎往苗栗縣苑裡海濱，進入苗栗縣境後，首先抵達崎頂海水浴場，不過，因須避讓海水浴場入口大門，所以自行車道略需繞過入口處，由於現場缺乏明確指標，使得許多自行車騎士得停車找路，動線指標不明，美中不足。

騎遊客一路往南行，來到竹南龍鳳漁港，縣府文觀局為了推動國際慢魚旅遊帶，優化苗栗海岸線景點，其中竹南龍鳳漁港是重要的休憩點，文觀局特向交通部觀光局爭取補助3648萬元，苗栗縣府負擔配合款1152萬元，以總經費4800萬元進行「台61線龍鳳旅遊驛站改善優化計畫」

修繕工程規劃內容包含1、風跡沙灘親海環境提升，涵括木棧道及觀海平台整建、景觀廊道再造，2、浪花海洋活動基地，包括休憩廣場、休憩設施、停車場。3、慢魚海洋青創基地，包括戶外解說場環境改善、生態導覽解說、水域活動安全解說屋頂觀景台及週邊環境設施改善。文觀局表示，工程預計在今年底全數完工，屆時為苗栗海岸帶來新的氣象，創造苗栗黃金旅遊品牌為目標。