台南市疫情升溫，18日新增4045人確診，累計今年至昨天的確診個案已有3萬0238人。針對年滿12歲的國小六年級學童無法在校內施打被批淪為「疫苗孤兒」，市長黃偉哲也從善如流宣布，將叮囑做好路線規畫避免混打後，即可安排在校內施打疫苗。

黃偉哲表示，5月27日國高中即將施打第3劑疫苗，但第1劑或第2劑還沒打的學生，也可以一起在校內施打；至於國小部分，目前正陸陸續續到校施打，滿12歲的國小學生亦可以在校內施打，但市府也會叮囑施打的醫護人員，須特別區分開滿12歲及11歲以下等2個族群，避免造成混打。

另外，市府還說，考量國內近期每天都有6萬例以上的本土確診個案，加上社區傳播風險也上升，將發放1萬2000劑家用快篩試劑，提供全市20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構與79家護理之家等機構的工作人員使用，以強化第一線工作人員的防護措施，並降低機構住民的感染風險，目前這些機構第一線工作人員的第3劑疫苗覆蓋率已達9成。