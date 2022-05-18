台中市龍井區公所舉辦的單車騎福踩風行暨節能減碳活動，今年邁向第7屆，將在6月18日登場，預計騎乘全程約19公里。（龍井區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市龍井區公所舉辦單車騎福踩風行暨節能減碳宣導活動，歡迎民眾共襄盛舉。（龍井區公所提供／盧金足台中傳真）

今年邁向第7屆，由台中市龍井區公所舉辦的單車騎福踩風行暨節能減碳活動，預計騎乘全程約19公里，沿途行經水裡港文化館、大肚溪口賞鳥、麗水魚港、龍井河濱公園、彩虹廊道等景點，其中，麗水百年魚港優化換新裝，營造小希臘風景觀，展現地中海式風情。

疫情嚴峻，很多人為防疫心情陷入緊張，為讓民眾防疫也不忘要運動健身，走出戶外接觸大自然，龍井區公所6月18日舉辦單車騎福踩風行暨節能減碳活動，預計500個名額，首日開放設籍龍井優先報名，騎乘全程約19公里。

區公所規畫的騎乘景點人文氣息結合優美景觀，其中車程亮點麗水魚港經市府推動景觀改善工程後，利用藍、白色調美化周邊廊道及休憩區，營造「小希臘風」特色，近來已成為很多民眾與網美來拍照打卡美景。

市府持續推動海線逐風觀光，區公所指出，水利局在海岸線沿岸將水利設施融入希臘元素，打造浪漫純美希臘地中海風情，美化水利建物，新增遊客駐留點，讓行經遊客欣賞漁港之美，朝「小希臘」整體區域目標發展。

麗水魚港轉型成聖托里尼地中海風打卡休憩亮點，在堤防能眺望整個大肚溪，也是觀夕陽賞鳥、騎單車看海和新人來拍攝婚紗取景的美麗勝地。

麗水魚港是台中市百年魚港，近幾年沒落後，在市府改頭換面後，變成具有希臘風情、浪漫觀光景點，龍井區公所舉辦騎單車活動，透過單車運動燃燒熱量，甩油健身增強免疫力，享受運動休閒的樂趣。