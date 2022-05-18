雙北確診個案。（北市府提供）

台北市醫療量能。（北市府提供）

台北市今新增1萬2069名本土個案，但雙北合計確診數成長不多，台北市長柯文哲點出3原因，分別是PCR量能不夠、快篩陽在家隔離不做採檢，以及捷運人流持續下降，但他認為實際感染數還是有增加，所幸目前北市專責病床已擴充到2508床，空床仍有859床，量還足夠。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，全世界確診新增案例在下降，反而台灣正面臨感染的最後一波，觀察台灣主要城市的疫情現況，今天新北新增2.7萬例、台北1.2萬例、桃園9600例，濁水溪以南的縣市如台中、台南及高雄，個案數都慢慢爬上來，確診者電信足跡一開始集中在首都生活圈，慢慢地中南部也出現了。

進一步觀察雙北每日的確診數，柯文哲指出，可以看出一些跡象，「好像這段時間都滿平的」，僅有5月16日、17日個案比較少，反應周末採檢量、實驗室工作量下降，今天雙北相加的個案數會暴增3.9萬，他猜想是衛生單位把六日沒做的工作清一清，總之再觀察1、2天就知道，大約還是會落在3.9萬上下，繼續持平。

柯文哲說，他本來預期雙北地區確診案例會一直上升，現在看起來沒有，主要是因為PCR量能不夠，第二則是很多市民朋友快篩陽性後，除非需要請假，很多人會選擇默默在家裡隔離休息、沒尋求最後的診斷，第三則是捷運運量下降，特別是這兩周，可看出雙北人流下降，上述3原因加起來才會讓雙北人數確診人數看起來平平，但實際感染人數還是有增加一點。

柯文哲說，日前中央下令將30％急性病床轉為新冠肺炎專責病床，截至17日晚上6點，台北市專責病房擴增到2508床，是歷史新高，空床數則為859床，量相當多，5月16日住出院人數也接近持平，但他認為不能完全相信，會繼續監看。

柯文哲表示，目前雙北地區到底有多少人確診感染，他沒有把握預測，但無論如何，目前醫院量能還夠，特別是醫學中心動員後，市府也有保留足夠空床，由於目前醫療量能還有辦法應付目前局面，市府才一直沒有採取防疫升級等舉動，只要在醫療量能能忍受的範圍內，就繼續往前進，期待這波過去台灣就平安了，只是要如何平安度過洪峰。