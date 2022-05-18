【LIVE直播】傳藍營徵招張善政選桃園！ 黨主席朱立倫中常會說明｜2022.05.18 @中時新聞網

國民黨主席朱立倫今天突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，爭取黨內初選的前台北市議員羅智強透過臉書回應，自己感到驚訝、錯愕、五味雜陳，需要沉澱一段時間好好思考思考再報告，並呼籲大家不要為他難過。

羅智強今(18日)透過臉書回應，自己對於黨中央徵召張善政一事，感到驚訝、錯愕、五味雜陳，自己需要沉澱一段時間好好思考思考再報告，並呼籲大家不要為他難過。

羅智強感嘆，自己不想在此時故作雲淡風清，但心中真正有缺憾的不是自己的境遇，而是對一路支持的各位好朋友，愛護、不捨得他，這才是他心中最大的放不下。他強調，自己有信念，因為還有你們，他愛大家也愛台灣。

爭取提名已久的立委呂玉玲對國民黨徵召張善政大為不滿，開第一炮怒轟：「沒有溝通！亂無章法！不能接受！」呂玉玲表示，她感到非常震驚與不解，朱主席從未與她溝通、討論，證明黨內提名根本是亂無章法。

朱立倫則指出，桃園未來要打造為國門之都、科技新都，現在不是誰想選市長，而是誰能改變這個城市，張善政有領導能力、行政經驗、國際觀、工程實務、科技業肯定，相信是國民黨最需要的桃園市長候選人。

朱立倫表示，面對桃園市長提名，心中只有一個標準：誰可以讓桃園更好？「桃園是我的家，我身在桃園、長在桃園，有幸擔任8年桃園縣長，我比誰都希望桃園贏、希望桃園更好」。