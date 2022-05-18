聚積(3527)今(18)日參加櫃買中心業績發表會，第一季交出淡季不淡的好成績，聚積也表示，大陸封控對營運影響有限，第二季營收將持續成長，且也看好全年動能不差。

總經理陳企凱表示，聚居現有主要產品有小間距LED顯示屏以及車用(後裝市場/AM)、占比營收9成，近年來主要成長動能來自P1.2~P1.6，以及小於P1.1，上述兩項間距產品自2022年起5年複合式年增長率分別為31%、46%。新產品部分，聚積則有車用(前裝市場/OOE)、Mini LED顯示屏、XR(延展時境)、電競顯示器以及RGB直顯TV。

在高利基型產品帶動下，聚積第一季合併營收為7.35億元、年成長27.6%，歸屬母公司淨利1.3億元、年成長312.8%，單季每股淨利2.92元，包括營收、歸屬母公司淨利皆同步寫下歷史同期新高。單季毛利率為50.4%，相較去年同期大增11.6個百分點。

聚積看好，第二季營收可望相較第一季再成長，也會透過產品組合、利基型產品來維持住毛利率，第二季費用率則預計和第一季類似。

大陸佔比聚積營收約75%、其他地區占比25%，面對大陸封控，陳企凱表示，目前放在大陸上海封測廠的貨物並不多，故封控對聚積影響不大，出貨部分，聚積客戶多為外國，故影響也有限，整體來說，大陸封控政策對具影響不大，由聚積4月營收也可以看到，聚積4月營收3.38億元、月增加16.1%、年增加29.1%，創下歷史第三高。

今年電子產業出現雜音，陳企凱表示，聚積看好自家多產品面向具有成長動能，XR相關、虛擬攝影棚等今年就會有不錯的成長，再者， Mini LED背光已經有主要客戶進入Design In、也有客戶開始出貨，另外，車載部分除穩定出貨後裝市長外，新品也打入前裝市場，他強調，上述均為聚積今年相當看好的產品動能，不僅是第二季，都將扮演全年重要的成長力道。