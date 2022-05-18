全球金融市場關注通膨議題，不僅是股債震盪波動，也連帶影響民生經濟。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行整合集團資源推出私募REITs基金，提供專業投資人投資北美不動產市場選項，並在今年5月中旬與國際知名的兩大重量級資產管理公司Brookfield及Starwood合作，透過線上講座方式，兩家不動產私募基金權威專家親自分享全球房地產第一手資訊及展望。

國泰世華銀行指出，不動產投資信託(REITs)是以不動產為標的的投資工具，主要收入來自商辦、購物中心、旅館等租金，近年來更拓展到醫療、工業、自動倉儲等領域，長期持有還有機會享有價差收益。依美國法令規定，REITs必須將當年度90％的收益以股利形式分配給股東，所以持有REITs等於每年享有一筆穩定的股利收入。

Brookfield集團董事總經理Manish-H.Desai認為，面對全球高通膨的環境，通膨就像無形增加的稅收，從過去幾十年的經驗觀察，當消費者通膨高於平均水準，也就是消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)超過4％時，不動產實質表現優於股票和固定收益，即使在美國消費者通膨最嚴重的時期也是如此，不動產本身就是很好的通膨避險工具，特別是當租金以通膨兩到三倍的倍率增長時，幾乎可以達到很好的避險效果。

Starwood集團則認為，美國目前處於高度通膨的環境且是30多年未見的狀況，但可以快速重新定價收入、並快速創造價值的不動產市場，有助於對抗通膨的環境。

Brookfield指出，從長遠來看，在良好學區和好地段持有單戶空間出租，對投資人來說是一項很好的投資，除了有租金持續增長的好處，也是對抗通膨的好方法。而Starwood認為發生停滯性通膨的可能性不高，並持續青睞成長型市場，例如：美國成長快速(高GDP、高就業率)的區域，並鎖定工業型不動產，如物流中心、倉儲等，透過長期租約獲得穩定的租金回報。

Brookfield(Brookfield Asset Management Inc.)為全球最大的另類資產管理公司之一，服務全球20多個國家，不動產佔其最大部位達2,500億美元。而Starwood(Starwood Property Trust, Inc.)則為全球首屈一指的不動產與私募股權公司，管理資產達1,150億美元，更為全球重要金融機構投資，包括主權財富基金與退休基金。