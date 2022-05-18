富邦金(2881)旗下台北富邦銀行今(18)日通過董事會決議，將參與「連線銀行(後稱LINE Bank)」之減資暨增資。此次LINE Bank擬辦理減資以彌補累積虧損，減資金額為新台幣25億元；同時考量未來營運發展所需，LINE Bank將同步以每股面額新台幣10元價格辦理現金增資，總增資金額為新台幣75億元，其中北富銀增資金額為新台幣21.95億元，加計參與減資後之股數，持股比率將從25.1%提高至27.18%。

北富銀表示，隨著數位科技帶動創新發展，由技術驅動及服務改良的高成長新創企業對未來整體社會經濟成長愈形重要。創新業務的推動需要時間來經營建立新的市場規則與用戶習慣，這是發展純網銀前期必要的投入，也是當初投資時既定的營運方針，本次是依照原訂計畫隨LINE Bank發展進程進行增資，透過資源持續挹注鞏固純網銀發展基礎，協助提升台灣金融創新價值與能力。

同時，有別與傳統銀行及其他純網銀，LINE在台灣擁有高達2100萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，是金融服務落實科技創新的最佳應用場景，LINE Bank則深度結合 LINE 生態圈以及用戶生活場景，發展出多項極具特色的服務，從靈活便捷的小額信貸到多元化的電子支付方案，每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，為大眾創造豐富多彩的生活金融體驗，實現其發展潛力及創新價值。

其中，在簽帳金融卡業務上，LINE Bank推出快點卡，消費後LINE POINTS回饋即時給點，還可以立刻折抵消費，快速便利的特色備受卡友好評，據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，「快點卡」每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。而在信貸服務方面，LINE Bank則提供24小時全年無休的線上申請和撥款服務，並因應不同場景提供差異化產品，像是分期信貸主打優惠額度及利率，可滿足房屋裝修、購車等一次性大筆資金運用；循環信貸則具備「隨借隨還、按日計息、簽約後最快1分鐘到帳」等亮點，用戶等於擁有一個專屬的週轉小金庫，兼顧對隱私性及便捷性的雙重需求。

在各項創新服務的帶動下，LINE Bank用戶也隨之高速增長，自2021年4月正式開業起截至2022年3月底，用戶累計達110萬戶，全國20~39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶，2022年第一季數位帳戶數更達到全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。