台中市政府提倡友愛毛小孩，但市議員陳廷秀說，海線地區對毛小孩的友善程度未增，連近幾年市府積極規畫的寵物公園，竟沒有一座坐落在海線，他強調，海線居民飼養貓狗等寵物的人數逐年增加，很需要有適當的場地讓毛孩奔跑，呼籲市府納入寵物公園規畫範圍。

陳廷秀表示，台中市目前的寵物公園多設在原市區，就連正在規畫中的，也分別計畫設在大里、后里，但細算看看，后里區人口數還不及海線3、4個區的總數，也應該納入考量設置的地點。

陳廷秀說，他最近接獲不少民眾陳情，他們提及若要帶家中狗狗到寵物公園玩耍，光是車程就超過20公里，相當不方便，在加上之前公園曾發生狗咬狗事件，很擔心一般公園若沒有完善的寵物設施，恐衍生意外，甚至帶狗兒到一般公園還可能被其他民眾白眼，希望能有可以讓毛孩放風的場地。

建設局長陳大田表示，台中市現有的幾處寵物公園設置成效很好，且寵物專區使用率高，且在進出口規畫為單向通行，可避免犬隻相遇而發生衝突，將會研議規畫。

陳廷秀強調，海線地區居民飼養的犬隻，近幾年中大型犬隻增加不少，若有寵物公園，可讓這些狗狗在安全、且不影響他人的環境中奔跑，也能透過營造對動物友善的環境，讓更多人願意領養流浪狗，解決流浪狗擴大的問題。