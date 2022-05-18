機構群聚報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

COVID-19確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣18日新增699名確診者，其中1家矯正機關從昨日5例，經擴大採檢後發現爆增為43例，其中有員工也有受刑人；台東縣再添另1家矯正機關3員工確診。2所矯正機關合計46人確診。

台東縣衛生局長黃明恩舉行台東防疫線上記者會時說明，今日新增699名確診者，590名民眾戶籍或居住地分在台東、109名為外縣市醫院通報，確診個案數累計5146人；目前仍管理接觸者為3121人。今日台東縣校園新增確診110生、15師，累計共934生、103師。

台東目前有8間人口密集機構發生群聚，包括5間養護機構、1間身障機構，以及2矯正機關，其中養護機構新增19名確診個案，多為接觸者發病，累計確診205名。身障機構今日新增3名接觸者發病，皆於居家隔離中，故無新增接觸者，已完成就醫評估並開立抗病毒藥物，院童累計7名確診個案(員工3名;院童4名)

第1間矯正機關經擴大採檢，共新增38名確診者，皆為同區受刑人，該監疫苗施打率大於9成5，皆為輕症或無症狀。第2間矯正機關新增3員工確診。衛生局除協調醫療單位進入協助診斷評估用藥外，亦已完成相關確診者分區分流照護動線規劃，與後續定期採檢事宜。

縣府相關單位皆已告知單位落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

近日兒童確診數不斷增加，為提升校園防疫安全，縣府近日內已請各校將COVID-19疫苗接種評估暨意願書發送家長，讓家長有7天的充分時間思考是否施打BNT兒童疫苗及國高中施打第3劑BNT疫苗，縣長饒慶鈴指示教育處協調衛生單位，安排醫療院所到校為國小以上學生施打，以建立保護力，降低孩子染疫重症風險。