國民黨桃園選情恐出現大變化，國民黨主席朱立倫今(18日)徵召前行政院長張善政角逐桃園市長，引發各界關注。前國民黨立委蔡正元表示，朱立倫提名張善政參選桃園市長是正確的做法，「朱立倫終於做對了一件事！」

朱立倫指出，桃園未來要打造為國門之都、科技新都，現在不是誰想選市長，而是誰能改變這個城市，張善政有領導能力、行政經驗、國際觀、工程實務、科技業肯定，相信是國民黨最需要的桃園市長候選人。

朱立倫表示，面對桃園市長提名，心中只有一個標準：誰可以讓桃園更好？「桃園是我的家，我身在桃園、長在桃園，有幸擔任8年桃園縣長，我比誰都希望桃園贏、希望桃園更好」。

張善政則說，桃園是台灣國門、最年輕的機會，最大工業縣市，甚至可說是台灣的心臟，在6都中非常有發展潛力，若有適當政策引導，甚至有機會成亞洲、甚至世界智慧科技之都；桃園變好，台灣就有機會變好，桃園微笑，全台灣都會微笑。

張善政表示，2012年他受前總統馬英九邀請進入馬政府內閣任政務委員前，在Acer、Google共任職12年，桃園龍潭渴望園區一直是他主要上班地點，後來擔任行政院長副院長、院長，對全台所有縣市都有相當的了解，桃園市也不例外。

對此，蔡正元今天在臉書上表示，朱立倫提名張善政競選桃園市長是正確的做法，朱立倫終於做對了一件事！