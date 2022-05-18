陳仲熙、成語蕎配對成功。（維恩原創／陸雲康提供）

藝人康茵茵之前參加尾牙活動時抽中「甩尾卡丁車主題餐廳」的包場機會，因覺得一般競賽很普通，私底下喜歡把適合的單身男女送作堆的她，乾脆運用這次機會好好企劃拍成一集YT影片，透過舉辦卡丁車比賽玩配對遊戲聯誼，找來白一翔、陳仲熙、李唯楓、洪棠、成語蕎、高妍妍等好友參與，希望讓身邊單身朋友相互認識交流，助攻有情人終成眷屬。

但康茵茵發現，做節目真的不簡單，前置作業很多，要想賽制，還要沒有bug、準備道具等，節目企劃內容比想像中的還要複雜，「突然覺得上通告，很幸福！簡單、輕鬆」。但在辛苦拍攝完成之後，也讓她很有成就感，覺得讓朋友透過節目交到異性朋友，真的很開心！

她說，節目有一個環節是如果看了男生的遊戲、賽車表現，可以轉換想認識的對象，經由遊戲過程，判斷喜歡的類型個性，實在是很有趣；原本第一眼印象，可能會被遊戲中展現出來的帥氣度顛覆，最後成功配對的是陳仲熙和成語蕎，成語蕎覺得男生悶騷很可愛，覺得他很會打扮自己、第一眼看了很舒服，加上很會玩遊戲，整個大加分。 陳仲熙說：「在遊戲過程中語蕎很貼心，會幫忙加油、打氣和想解答，加上外型亮麗，很吸引我！」

康茵茵說，這對成功配對的人男帥女美外型非常登對，結束後他們的確覺得對方很有魅力，但會不會真的交往就要看他們有沒有緣份，「ㄎㄧㄤ月老」已盡力。而她經過這次拍攝，對聯誼當紅娘當出興趣來了，一直跟團隊說還要再做類似企劃，卻被反問：「那茵茵妳自己的姻緣對象？」她笑說：「緣分還沒到，就看有無哪個ㄎㄧㄤ先生出現了。」整個活動將在康茵茵的YT頻道《ㄎㄧㄤ茵茵 元宇宙》節目中分成兩集播出。