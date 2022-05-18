疫情確診人今突破8萬人，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，這是正常趨勢，預測7月左右達到一個高原後會慢慢下來。她認為，既然沒辦法不讓Omicron感染，那施打疫苗後再加上感染的「綜合免疫力」，效果好、抗體也廣效、持久，被稱為「超級免疫」，這就是最好免疫；因為Covid-19疫情不會不見，冬天會再出現。

何美鄉強調，有人預測高峰是10萬，甚至20萬，也就是全台灣同時到達高峰就是20萬人確診。

民進黨中常會今邀請中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉就疫情專題報告。何美鄉會後受訪表示，會中，蔡總統對於她提到「綜合免疫力」，也就是所謂的混和免疫或雜交免疫；總統還問說，「這個他們能不能借用，因為這個概念很重要」。

何美鄉說，非常多學者不喜歡她講這個論述，好像鼓勵人家去感染，但這不是她的意思。她只是敘述一個無法改變、無法不被感染的事實。

她說，正好這時候Omicron擋不住，而疫苗效果也降到約30、40％的保護性時，全民會有60、70％可能會被感染。加上Omicron也沒有很毒，多數人感染就是輕症或無症狀，她給黨部的訊息就是，這種綜合免疫是最好的免疫；因為Covid-19疫情不會不見，冬天會再出現。

他指出，只有健康的生活模式，抽菸的戒煙、過肥的開始運動減重、平常吃得高熱高糖儘量吃一些原型食物，讓自己更健康，這會給健康的身體，預防各式各樣疾病。

對於疫情高峰會落在何時，何美鄉說，可能會到一個高原後慢慢下來，可能在7月左右，看到它穩定下滑，大家也以正常、不要沒事停課、小吃店關門等等方式生活。

對於5歲以下小朋友確診，何美鄉說，大家也有討論、也很棘手。建議家裡有5歲以下不能打疫苗的小小孩，全家的疫苗都要打好，在家裡跟小孩接觸，可以的話就戴口罩，或給小孩子戴口罩。