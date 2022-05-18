我國新冠肺炎本土疫情近日接連數天突破萬例，創世基金會在短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，吞噬了創世服務根基，創世基金會呼籲民眾響應「植物人防疫包」，1日10片尿布、6餐營養餐食、1劑快篩劑。

36年前，創世基金會從全台700位善士支持開始，創立全台第一所清寒植物人安養院，用護理專業安養植物人，近期疫情特別嚴峻，5月以來才半個月，現金、劃撥捐款驟降2千多筆，這些以傳統方式捐款者，多是長年支持的善士，陪伴創世走過篳路藍縷。這波疫情海嘯，讓創世長年善士大量且快速流失，是30多年來未見的一大危機。

不僅如此，這半個月來，社會上相對有能力之中小企業、社團等捐助，也急遽下降6成。小額、大筆捐款直直落，創世基金會安養院照顧約800位植物人，每天至少需更換10片尿布，提供5至6餐營養餐食，每位植物人一個月須4至6萬元照顧成本，疫情海嘯，大浪衝擊服務之路。