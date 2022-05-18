威力彩頭獎9.5億元於4月25日開出，由2注平分，每注各得4.75億元，分別在南投縣埔里鎮中山路「鑫來旺彩券行」以及台北市北投區光明路「財神一路發彩券行」開出；台彩董事暨發言人黃志宜表示，開在北投區的中獎人現身領獎，是一名年約60歲的已婚女性，她表示，領了這筆獎金後，最想去杜拜，以及與家人環遊世界，人生最大夢想將要實現。

黃志宜透露，是名中獎幸運兒是名退伍職業軍人，育有一男、兩女，且都已經成年，她平常就有購買彩券的習慣，每周兩次、每次約1千元，過去曾中過2000元，都在住家附近、下午時段購買；當期在威力彩高額頭獎下，她除了花1600元、第二區包牌外，也額外購買4注、自選號碼的彩券，結果，是4注自選中的其中1注中了頭獎；扣完稅後，實領3.8億元。

當天晚間十點過後，中獎人用手機上網觀看台彩開獎資訊，第一區中獎號碼分別為02、03、25、26、36、38，第二區開獎號碼為01；她得知自己中了頭獎後，先是不敢置信，還把中獎彩券放在神明桌的牌位下，因為太過興奮足足失眠了兩天兩夜，直到長子、長女陪同到台灣彩券領獎後，終於確定中獎、可以高枕無憂；黃志宜轉述，中獎人跟她分享，一定是平常多做好事、祖先保佑，讓她中了高額頭獎。

這名中獎人表示，領獎後，除了要先去夢寐以求的杜拜旅遊外，也會安排與家人環遊世界，而高額彩金規劃自己、先生的儲蓄險、子女終身壽險等保險規劃外，也樂捐3500萬元做公益，除了中國信託慈善基金會的捐款外，她也指名各捐1000萬元到台北市政府社會局、新北市政府社會局，並包36萬元紅包給彩券行分享喜氣；她向黃志宜表示，以前親人生活困苦，曾受到這兩個單位的幫助，現在有能力了，要及時回饋這些單位。

由於中獎人的三名子女皆已成年，也到了適婚年齡，她也替未婚子女預留了買房準備金；黃志宜形容，這名中獎人中等身材、皮膚白皙，外型是柳眉、雙眼皮、高鼻、小嘴巴、橢圓臉，血型是O型、雙子座，生肖屬鼠。