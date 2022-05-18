合庫在法說會上回應法人提問指出，根據合庫內部評估，由於台灣通膨情況尚屬溫和，因此，六月份央行升息幅度頂多升半碼，也有可能不升息，但合庫也強調，一切都要以央行評估及決策為準。合庫也指出，由於央行三月份升息，因此反應時間有9個月，對全年淨利差約貢獻0.055個百分點。

合庫也在法說會上對房市走向指出，國內疫情趨緩後，看屋意願回升，剛性需求資金回流，利率仍低檔，因此去年成交量依然有成長；至於今年，合庫則認為價量增幅會被壓抑，主要原因包括了儘管現在資金市場充沛，但現在建材報價已越來越高，房價不易有下跌空間，而且因為去年漲多，使買方開始出現觀望氣氛，加上俄烏不確定性，央行房市管制等措施使買方評估房市的不確定性因素增加，因而會壓抑111年房市的價量增幅。

而在股市投資部位方面，合庫指出，跟去年底比較，變化不大（大約在350億至400億之間），但會有逢低再布局，獲利了結的調整。

合庫亦在法說會上揭露最新的不動產放款統計指出，土建融的部分，首季土建融1,516億，較12月底1,533億已有減少，而和去年首季相較，則較去年首季的1,365億，年成長11％；而在房貸業務方面，111年的5,590億餘額已較去年12月底成長1.2％，較去年首季的5,511億則增加479億元。

對於海外獲利比重在今年首季創下新高，合庫則說明，主要和資產品質改善，因而大為減少認列呆帳，此外，美國實施會計新制，備呆提列移回總行提列亦有助益，因此海外獲利品質大為改善。