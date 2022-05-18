桃園18日新增9658例本土確診個案，市長鄭文燦指出，醫療採檢站陽性率約7成，社區採檢站更高有達8成，北北桃目前是疫情熱區，但由於台灣是1日生活圈，南部的確診人數也會再上升，疫情仍在升溫中，呼籲民眾趕緊打完3劑疫苗。

鄭文燦表示，去年全年確診個案不到800例，今年Omicron雖然是以輕症為主但傳播速度快，導致確診個案數節節攀升，市內日前9個社區採檢站全面啟用長幼三合一綠色通道，昨天有1696人使用該服務，另還有5個醫院設有綠色通道，盼能做到分流，把醫療量能保留給中重症患者。

鄭文燦指出，長照機構今年評鑑比照中央取消，長照機構及護理之家的住民跟工作人員都會發送2劑快篩，由於住民屬於健康較為脆弱的族群，要由合約醫院醫師判斷後才能投藥，至於兒少、老福及身障機構，若有確診狀況、有快篩需求也會配送。

提及特殊個案的快篩發放，鄭文燦說，復興區只有1家藥局販售實名制快篩，1次配量僅78劑，遠遠不足，為此衛生局已調度2千劑快篩給復興衛生所，用巡迴的方式到各部落發給有需要的民眾，社會局也準備120劑給復興區家庭服務中心。此外，有需求的中低收入戶、獨老、街友可以藉由個案管理師、14個家庭服務中心獲取公費快篩。

鄭文燦表示，桃園目前有1萬3904名師生確診，這周末國中會考結束後，離暑假還有6周，將請教育局、各校防疫專責小組評估是否全年級或全校停課，改為遠距教學，這部分保留學校有不同的處理方式，市府會調查各校評估結果再做政策性的宣布。

至於疫苗接種狀況，鄭文燦說，BNT已經到貨，25日起將入校替國小、國中及高中生接種。快篩試劑部分，教育局加購33萬劑快篩，包括23萬劑鼻腔快篩及10萬劑唾液快篩，唾液快篩有4萬5600劑到貨，其中8640劑已發給幼兒園。