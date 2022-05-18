國民黨中常會今天通過提名前行政院長張善政參選桃園市長，震撼外界，對此，民眾黨內人士表示，只覺得國民黨很可惜，就他所知，國民黨很多基層都是今天最後一刻才知道是張善政要選桃園市長，恐會讓內部產生裂痕。

民眾黨內人士直言，國民黨很可惜，沒有用民調、民主機制產生人選，這恐會讓內部產生裂痕，就他所知，國民黨很多基層都是今天最後一刻才知道是張善政要選桃園市長；且祕書長黃健庭也說，後續會繼續努力，講白就是內部還沒整合，後續整合恐會遇到問題。

該人士認為，國民黨幾個大老這種由上而下的決策模式、且沒經過溝通的模式，恐會出狀況，因為這樣會讓基層覺得不受尊重，連大部分桃園市民恐怕都是今天才知道人選是張善政，最終可能重蹈過去失敗的覆轍。

該人士稱，政治很重要是決策的過程，若過程是少數幾個人說了算，其實對政治的推展不是好事，只能覺得國民黨很可惜。