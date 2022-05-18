中國大陸國務委員兼外交部長王毅今（18）日與日本外相林芳正舉行線上會談，林芳正於會上呼籲中國在俄烏戰爭中發揮維持和平與安全的作用，並提及台海和平穩定的重要性。王毅則稱，日本一些政治勢力在台灣等議題上抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基，需要及時排除這些干擾因素。

日本共同社引述外務省消息稱，林芳正譴責俄羅斯進攻烏克蘭，並向中方尋求為維持和平與安全發揮負責任的作用。林芳正指出，為實現北韓無核化，國際社會有必要一致應對。鑑於有觀測顯示北韓將重啟核試驗等，會談確認了將緊密合作。

林芳正在會談中提及烏克蘭與北韓局勢。他強調，國際社會正面臨很大挑戰。有必要密切溝通，為構建有建設性且穩定的關係而努力。林芳正並就包括釣魚台在內的東海與南海情況表示嚴重關切。此外，他還強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

報導指出，兩人是繼去年11月的電話會談後再次對話。

王毅提及今年是中日邦交正常化50週年，表示這是兩國關係發展的重要里程碑。據日本外務省相關人士透露，會談未談及中國國家主席習近平作為國賓訪日的話題。

另據中國外交部網站消息，王毅也回應林芳正對台海議題的關切。王毅說，近期日本在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基。王毅稱，歷史的教訓值得銘記。日方應恪守迄今做出的承諾，遵守兩國間基本信義，不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大，與中方一道維護好邦交正常化50年來取得的寶貴成果。