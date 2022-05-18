經濟部補助餐飲業行銷方案10萬的行銷補助，遭媒體人趙少康等批評為「何不食肉糜」政策。經濟部澄清，今年的疫情發展與去年不同，已朝向逐步開放、穩健共存的路線前進，因此在支持餐飲業的方式也有調整。行銷補助計畫推出第2天，已經有逾3000件申請，業者詢問非常踴躍。

經濟部說明，這波疫情餐飲業的衝擊模式與去年三級警戒不同，即使短期內用受影響，長期仍要恢復正常。因此該部與餐飲業合力促銷轉型，鼓勵推出優惠，吸引民眾用餐或外帶。舉例來說，業者若推出外帶打八折優惠，其中10％的優惠支出就由政府補助。每家上限10萬元。讓民眾享優惠，餐飲業者增營收。

經濟部強調，在補助模式上，已採取簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網填寫優惠促銷方案，如優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等即可。

確診人數持續攀升，影響民眾外食意願，經濟部提出1個月的餐飲業行銷補助，金額為活動支出的一半，有統一發票的商家最高不超過10萬元、免發票2萬元。5月16日上路當天，有1103件申請，第2天有2087件，該部強調，業者詢問及申請意願非常踴躍。