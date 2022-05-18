藝人李蒨蓉出道多年，與另一半李德立育有2名兒子，曾自曝去(2021)年6月夫妻倆一度大吵到差點鬧離婚，所幸孩子的一句話點醒了她，在結婚紀念日重溫平淡的幸福。李蒨蓉經常在臉書分享生活點滴，昨日帶著兩個兒子一同吃飯，卻不見老公身影，卻剛好捕捉到小兒子的正臉，外型俊秀引發熱議。

李蒨蓉昨（17日）與兩個兒子一同出門吃拉麵，畫面中不見老公李德立的身影，只有母子三人，李蒨蓉穿著簡單的藍色T恤，髮型看起來有些隨意，臉上無明顯妝感，似乎是素顏出鏡，今年43歲的李蒨蓉皮膚狀態很好，即使淡妝和隨意打扮也保有自信與優雅，而身邊的兩位小鮮肉都很默契的穿著黑色帽T，大兒子專心低頭吃麵，小兒子則微笑看向鏡頭，從照片中能發現李蒨蓉小兒子繼承了媽媽的美貌，皮膚白白淨淨的，有著和媽媽一樣的濃眉大眼，鼻樑高挺、明顯的下顎線，完美遺傳到父母的好基因，神韻居然還有點像南韓男星南柱赫和大陸男星鄧倫的結合體。

身為好媽媽的李蒨蓉先前在母親節提到，大兒子即將要去美國讀大學，小兒子有規劃要去美國讀高中，一想到兩個孩子之後都要到國外生活，她心中有許多不捨，但她寬慰自己「是時候該放手了，為人母總是想盡全力保護，往往卻忘了，挫折是成長的養分。」愛子心切她希望自己可以成為孩子們的忠實鐵粉、精神支柱、與後盾，溫馨喊話「媽媽的愛永遠不會改變，家是你們永遠的避風港。」