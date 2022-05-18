雲林縣四湖鄉海清宮長青食堂啟用，免費供餐幫長者補充營養。（海清宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包青天祖廟本月開辦長青食堂，原本每名長者每月須自繳5、600元費用，廟方為幫助弱勢長者，決定提供免費供餐服務，海清宮副主委吳曜宗18日表示鄉內獨居、弱勢長者相當多，希望藉由免費長青食堂幫長者補充營養，共度疫情難關。

海清宮包公廟主祀閻羅天子包拯，即北宋年代的包青天，為全台包青天祖廟，已有上萬處分靈。廟方除服務信眾，也積極回饋社會，經常舉辦救濟活動、贊助地方社團，為照顧地方長者，2年多前即開始籌設長青食堂，不料遇上疫情暴發，克服種種困難後，終於本月16日啟用海清宮長青食堂。

海清宮副主委吳曜宗表示，四湖鄉因缺乏就業機會，許多年輕人外出打拼，因此鄉內有許多獨居老人、隔代教養等弱勢家庭，這些老人家須自理三餐，有些還要照顧孫子，疫情期間到菜市場買食材回家煮食，或是買外食回家，都會增加染疫機率，所以主委蘇金志決定由廟方開辦長青食堂。

吳曜宗說，食堂每名長者每餐費用約5、60元，雲林縣政府補助30元，其餘由廟方支付，服務對象為崙北、崙南村等地區長者，一開辦就有250餘人報名，這幾天大家得知消息，陸續前來報名，預計將會超過300名，主委得知人數增加，爽快地說「經費沒有問題，老人家吃得飽最重要」。

老人家表示，最近愈來愈多人確診，他們很擔心到外面買餐點會被傳染，還好有海清宮長青食堂製作便當送到家裡，可說是「包青天請大家吃飯」，很感謝廟方的用心與貼心。

四湖鄉長蘇國瓏指出，除縣府補助長青食堂經費外，公所也會設法為食堂加菜，加上機關社團的贊助，讓老人家可以吃得更營養，對抗病毒的威脅。