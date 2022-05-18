影響香港公務員調薪幅度的「薪酬趨勢調查」結果今（18日）出爐，今年的「薪酬趨勢總指標」高級公務員為8.3％、中級公務員為5.58％、低級公務員為3.2％。經扣除遞增薪額開支，高級公務員薪酬趨勢淨指標為7.26％，中級公務員為4.55％，低級公務員為2.04％。香港薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，港府會根據「薪酬趨勢淨指標」，並考慮香港經濟狀況、港府財政狀況、職方對薪酬調整要求、生活指數指標、及公務員士氣五大因素，決定最終調薪幅度。

據香港01報導，李鑾輝指，此次得出的淨指標無疑幅度較大，與去年經濟急速反彈6.4％有關，強調是如實反映市場狀況。他稱，公務員的薪酬水平一直參考私人市場釐定，否則難以吸引新人加入港府、也難以留住現職公務員，不過最終調薪幅度仍視乎港府及職方的磋商。按照往年慣例，港府將於本月下旬提出調薪方案，並交由行政會議討論拍板。

李鑾輝指，今年邀請了160間私人公司，提供去年4月2日至今年4月1日的薪酬數據，最終獲111間公司回覆，收集了約13萬組數據，繼而得出相關數據。過去兩年疫下，薪趨指標先後出現輕微升幅及回跌，但最終港府都決定公務員凍薪，而今年指標明顯向上調整，他認為，是反映私人市場經歷疫下凍薪後出現反彈情況。

李鑾輝表示，相信調查結果已經客觀、準確、真實地反映市場情況，下周會與不同公務員工會開會，最終調薪幅度則有待工會與政府磋商。他強調公務員的薪酬一直都是參照私人市場釐定，因此薪趨指標是很重要的數據，若公務員薪酬水平與私人市場出現太大差距，會導致港府難以吸引並留住人才。

香港薪酬趨勢調查按年進行，以量度私營機構年度之間的薪酬變動，計出「薪酬趨勢總指標」，港府會從總指標中扣除遞增薪額，從而得出「薪酬趨勢淨指標」。去年薪酬趨勢調查，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04％，中級公務員為-0.54％，低級公務員為-0.68％，全為負數。不過，最終未有按機制減薪，香港特首會同行政會議決定全體公務員凍薪，為連續兩年凍薪。