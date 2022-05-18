現況下許多學生確診停課，或是自主防疫請假，國教行動聯盟針對疫情嚴重的北北基桃竹等5縣市家長進行問卷調查，近8成5家長贊成統一停課，目前老師採混成教學，一邊實體上課還要兼顧線上學生，教學成效大打折扣，桃園市教育產業工會疾呼市府重視教育現場崩潰狀況，要求國中會考後宣布高中職以下學校暫停實體課程3周改為線上教學，若疫情仍處於高峰則停課至學期末。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯說，目前校園學生到課率約6成，從教學現場來看，疫情對學生學習、教師授課造成相當大的衝擊，老師若無確診，在校實體教學還要分神操作數位設備兼顧線上學生，且上課期間走動，還要時常調整鏡頭，且常因網路流量、設備相容性支援等問題，使混成教學的學習效果相當差。

他說，若老師確診現況下學校根本找不到代課老師，因為代課老師也怕萬一確診屆時不能參加教甄，若是科任老師染疫，變成導師要上一整天課。有些班級則因導師確診，在合作教師或陪讀人員的協助下，學生在教室裡看著電視或投影屏幕上的導師在家授課進行學習，亂象數不完。

熊書顯表示，桃園市各級學校累計確診學生人數突破1萬人，針對現行的停課標準，教育部同意各大學可依權限全校遠距教學至學期末，反觀確診比例高的高國中、國小，卻陷入「停停復停停」的循環，學校防疫能量一次次被削弱。希望市府宣布暫停實體授課3周，原因為屆時畢業生離開校園，將會有畢業班導師人力可投入支援教學。

市議員梁為超則說，現況下六都其他縣市都已在著手規畫全面停止到校事宜，就只有桃園市消極應對完全遵從中央規範，如此卻是犧牲老師和學生被錯誤的政策搞得筋疲力竭。

桃園市長鄭文燦在防疫會議上則說，將請學校防疫小組評估是否依全年級或全校暫停實體授課，因為各校確診人數不一，授權學校去評估再請教育局做調查，之後會再做政策性的宣布。