以41歲李姓夫妻為首的偽卡盜刷集團，自行架設釣魚網站取得被害人金融卡片等資料，再重製偽卡盜刷知名咖啡店商品或點數並洗錢變現，受害者遍佈海外，台星警方攜手偵破逮5嫌。

刑事局今天舉行破案記者會，國際刑警科警務正楊力靜表示，日前接獲新加坡警方通報，有星國民眾接獲假冒郵局寄發的電子郵件，內容誆稱因包裹投遞失敗需先付費才能重新投遞，被害者點擊釣魚連結網址後，便依網站指示輸入其信用卡號及OTP密碼，進而遭不法份子在台盜刷，雙方攜手偵辦。

全案報請台北地檢署指揮偵辦，專案小組循線追查發現，此盜刷集團是由41歲李男和39歲蔡女夫妻檔為首，李男自民國109年底起招攬成員，並自行架設釣魚網站以發送電子郵件或簡訊進行詐騙。

待被害者上當並點擊釣魚網站連結後，聽從指示輸入個人信用卡、銀聯卡號及OTP密碼後，便盜取被害人相關金融卡片資料，由李男夫妻負責重製成偽造卡片後，再交由集團成員將偽卡綁定「Apple Pay」等行動支付平台。

李男等嫌因看準國內民眾喜愛某連鎖咖啡公司產品，便由集團內2名車手負責到咖啡連鎖公司各實體門市進行盜刷，購買相關商品或是商品卡點數，到手後再將相關贓物和商品卡點數以較低折扣轉賣3名下盤商，後者再到私密社團轉賣網友，藉此洗錢以換取現金。

由於李男等嫌常鎖定咖啡連鎖公司不定期推出優惠活動期間，趁機加碼盜刷其發行的商品卡點數，有時短短1週就可盜刷價值新台幣100萬元的商品卡點數，再變現圖利。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於今年3月29日兵分多路至新北市、桃園市和台南市執行逮捕行動，成功查獲蔡女等5嫌（4女1男）。

同時，現場扣押卡片印表機、晶片空白卡、銀聯卡、商品卡等贓證物，全案詢後移請台北地檢察署擴大偵辦，蔡女遭裁定羈押禁見。

因儲值卡點數等同現金，李男等人藉此方式進行跨國洗錢，約1年期間的非法獲利就近千萬元，且被害人遍及全球各地，又以中國大陸居多，刑事局依現場查獲偽卡，初估被害者逾百人。

由於主嫌李男和另一名成員潛逃國外，刑事局持續積極追緝中。（編輯：李錫璋）1110518