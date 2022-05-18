許多人都希望能遇到真愛，然後過上幸福快樂的日子，《網易》網站運勢命理專欄分享，巨蟹座、處女座、水瓶座、金牛座下個月開始，桃花終於開了，愛情運勢大吉，真愛悄悄來臨，幸福就在身邊。

▍巨蟹座

巨蟹座的心裡一直都在等待著，也在期許著真愛降臨，下個月開始，巨蟹座愛情運轉好，他們豁然清醒，拋開了曖昧，以及那些只是轉眼雲煙的人，也終於發現原來一直以來尋覓的真愛就在身邊，開始正視長期守護著他們的追求者，並且得到一個安穩的愛情，時刻溫暖如初。

▍處女座

處女座一旦下定決心選擇放棄，過去的愛情就如雲煙消散。下個月開始，為了自己的將來，處女座不會糾纏舊愛，告別過往情傷，看到真愛現身的處女座，自然希望追求更好的愛情。愛情的力量會癒合你過去的傷口，處女座也會投入新的感情，遇到更好的對方。

▍水瓶座

心中的情傷，是不會輕易的癒合，而水瓶座的隨性，何嘗不是一種釋放。不願為疲憊的愛情要死不活，只想順其自然，當愛情慢慢離去，不悲不喜。下個月開始，迎來新歡，越是隨意的態度，愛情來臨的越快，獲得新的愛情，獲得新的感情，愛情終於要開花結果。

▍金牛座

金牛座在愛情中比較固執，但是卻也會用真情對待，柔情蜜意的愛情是金牛座最渴望的。默默等待的金牛座，也會在時光流逝中，讓自己變得更優秀，迎來的也是更加優秀的愛情。在下個月開始迎來桃花，真愛悄悄來臨，金牛座的新歡將至，喜上梢頭。