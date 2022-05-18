隨著本土疫情大爆發，防疫險理賠潮開始出現，產險公司增資潮開始出現。中信金控8日舉行「2022年第一季」法人說明會說明營運概況及經營績效，財務長邱雅玲首度公布中信防疫險狀況，目前承保案件達40萬件、每日理賠金額達500萬元，內部已開始試算模擬各種情況，也包含增資，中信產的增資會從台壽來增資，增資後台壽仍可維持RBC300％左右。

邱雅玲指出，中信產目前承作約40萬件防疫險保單、每日理賠500萬元，已全力處理加派人手處理大量塞車的保單，由於政府防疫政策持續調整，中信內部也在模擬各種情況試算，這也包含增資，未來中信產的增資會從台灣人壽來增資，目前台壽RBC335％，模擬增資後對台壽RBC影響不大，會維持在300％左右。

邱雅玲指出，2022年影響全球經濟景氣最大四重點即「疫情、俄烏戰爭、通膨、升息」。她指出，疫情影響下半年預期趨緩，因為目前只剩大陸還在清零政策，其他各國都陸續開放，未來除非再有致死率高的病毒出現，否則疫情衝擊已到尾聲。

俄烏戰爭的直接影響較小，對中信來說，手中持有的俄債也都有收到美元計價的利息，預期短期內不會有太大變化。高通膨雖會影響金融資產處份利益，但邱雅玲認為，對金控核心獲利2022年還是「審慎樂觀」，至於防疫險的賠付與損失會做相對因應。

至於去年中信銀對大陸補教業的踩雷案，邱雅玲指出，去年對瑞思中國總貸款金額為美金4,000萬元，扣掉瑞思存款1,200萬美元，總損失為2,800萬美元，這在2021年已完全提足備抵，不會影響到今年的獲利，但中信銀未來對大陸補教業的新增貸款案、增貸案皆需要經過董事會同意。