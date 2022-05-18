台北市政府今（18日）拍板高中、國中、國小從下周起改採遠距教學1周；國三、高三生則實體停課至畢業典禮前一天。台中市是否會跟進，台中市新聞局長鄭照新在防疫會議上表示，目前仍在評估中。

鄭照新強調，雙北確診人數趨勢與台中市及其他縣市仍有一定程度差距，台中市在大大小小防疫會議都針對類似措施的可行性及可能施行後相關模擬因應不斷滾動式檢討，一旦有相關需求，會立刻與市民做報告。