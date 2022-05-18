據澎湃新聞報導，為全力推動中國海關總署促進外貿保穩提質10條措施高效落地，上海海關結合上海實際，在前期發佈系列支持舉措的基礎上，進一步提出支持企業擴大復工復產、保障產業鏈供應鏈安全穩定的12條措施，規定如下：

（一）增設海關「在線業務受理窗口」，擴容業務受理管道，實現線上遠程審核、快速通關。

（二）推行入境檢驗檢疫電子證書，加快冷藏集裝箱疏港速度，助力提升港口運轉效率。

（三）在海運、空運管道全面推行通關全程可視化，企業可在線查詢理貨、申報、查驗、放行等信息，加快貨物報關和提離速度。

（四）擴大遠程視頻查檢、生產流程嵌入式查檢等應用範圍，減小對企業生產經營的影響。

（五）對因疫情管控產生的滯報金、滯納金，分類分批受理企業減免申請，對符合條件的予以免徵或減徵。

（六）對因不可抗力產生的技術性差錯，引導企業通過「主動披露」方式免除相應法律責任。

（七）對冰鮮水產品、水果、肉類、巴氏殺菌乳、嬰幼兒配方乳粉等民生物資採取臨時性措施，根據口岸防疫形勢機動調整抽檢比率，對進出口鮮活易腐農食產品實施屬地優先查檢及「5＋2」預約查檢。

（八）做大積體電路、生物醫藥、汽車製造等全產業鏈「綠色通道」，通關便利化措施惠及的範圍從重點企業擴大至產業鏈供應鏈上下游，覆蓋商品從製成品擴大至原材料、中間品及相關製造設備。

（九）對重點積體電路企業進口的光刻膠臨時性取消抽樣送檢要求，經口岸查驗合格後快速放行，全面實施真空包裝等高新技術貨物口岸和屬地查驗協同，加快通關速度。

（十）發揮長三角海關一體協同優勢，完善重點企業和重點物資通關協調機制，對產業鏈供應鏈應急重大疑難問題實施聯合研判、快速響應和協同處置，打通信息和物流堵點。

（十一）統籌長三角地區產業鏈供應鏈重點企業名單，實現「白名單」企業五關互認，建立統一的「綠色通道」，實現通關手續從快從簡。

（十二）提升長三角跨關區物流運轉效率，支持「陸改水」「陸改鐵」，實現「一次申報、一次查驗、一次放行」。

上海海關表示，為了幫助進出口企業更加全面詳細地瞭解新一輪措施以及相關的辦理流程，下面針對大家關心的13個問題進行詳細解答。

1. 目前通關業務哪些可以在線辦理？通過什麼平台？

答：企業可通過上海口岸國際貿易「單一窗口」和「互聯網＋海關」平台在線申報，也可應用「互聯網＋海關」上海關區特色政務服務平台，上傳各類資料、預約無陪同查驗、進行「主動披露」、預約下廠勘驗等。我關同步增設了在線受理窗口，確保企業業務辦理需求得到及時響應。

2. 我公司有一批進口貨物需要辦理入境貨物檢驗檢疫證明，請問電子證明如何查詢並下載？

答：海關簽發入境貨物檢驗檢疫電子證明後，將證書編號和查詢碼通過短信發送至申請人，申請人可通過手機端或電腦端登錄「電子證書信息查詢」頁面（https：／／swapp.singlewindow.cn／ecertwebunloginserver／），輸入相關信息進行查詢、下載操作。

3. 收到查驗通知後，我公司選擇無陪同查驗方式但想知道具體查驗進程，怎麼辦？

答：為讓企業及時掌握通關信息，合理安排通關計劃，我關微信公眾號「滬關E服務」已上線通關全程可視化查詢功能。對於海運貨物，企業可進入公眾號，點擊「業務指南」中的「新一代查驗狀態」功能掌握貨物查驗進程；對於空運貨物，企業可點擊「空運進口普貨查驗狀態」功能，一鍵查詢「理貨狀態」、「預約查驗狀態」、「查驗狀態」等流程信息。

4. 解封後，我公司下屬工廠產能正在逐漸恢復，同時有大量貨物需要進出口，目前海關在屬地查檢方面是否有便利化措施？

答：我關針對屬地查檢業務制定了多項便利化措施，企業可直接向屬地海關提出申請。一是應急開展遠程視頻查檢，有效提高屬地查檢作業效率。二是試點開展生產嵌入式查檢，即在生產過程中同步實施現場檢查及抽樣送檢。三是對進出口鮮活易腐農食產品設立「綠色通道」，對納入範圍的農食產品實施優先查檢及「5＋2」預約查檢，減少企業等待時間。

5. 我公司因疫情原因未在規定期限內申報及繳納稅款，由此產生的滯報金、滯納金是否可以減免？如何申請？

答：對於因疫情管控產生的滯報金、滯納金，我關將分類分批受理企業申請，對符合條件的予以免徵或減徵。進口貨物收貨人（包括受委託的報關企業）可向申報地海關申請滯報金減免。納稅義務人可通過中國電子口岸網站進入海關事務聯繫系統，應用「稅款滯納金減免申請」功能進行相關操作。需要注意的是，如企業決定申請減免滯納金，相關滯納金無需提前繳納。

6. 我公司因操作疏忽，造成報關單申報錯誤並漏繳稅款，該報關單目前已放行，可以「主動披露」嗎？

答：企業自查發現有違反海關監管規定的行為，可以在海關發現前主動向海關披露相關行為並接受海關處理，經海關認定為「主動披露」的，從輕、減輕或免於處罰。

7. 我公司是一家從事進口食品貿易的企業，之前航運、快遞等物流渠道均受到不同程度影響，導致我司進口肉類、水產品、乳製品等商品的隨附正本紙質衛生證書暫時未郵寄到上海，影響通關審核怎麼辦？

答：考慮到前期部分國際快遞業務暫停對企業的影響，我關調整進口肉類、水產品、乳製品等產品衛生證書的審核要求。企業可憑衛生證書掃描件或電子證書先辦理通關手續，無須現場提供紙質證書原件。海關嚴格按規定對證書信息進行審核，同時，加強事中、事後監管，請廣大進口食品企業將紙質衛生證書原件留檔備查。

8. 我公司在加緊開展疫苗研發和臨床試驗，涉及科研用試劑進口和試驗疫苗出口，目前航班和物流還不穩定，好不容易訂到了航班，希望能夠快速通關。

答：我關已開闢新冠疫苗試劑等特殊物品審批快速通道，對外公佈移動辦公電話，「5＋2」全天候做好生物醫藥企業特殊物品審批咨詢工作，並指導現場海關加快作業，確保快速通關。

9. 我公司是一家積體電路生產企業，也是上海市復工復產「白名單」企業，光刻膠是我司重要生產原料，需要持續不斷大量從國外進口，由於保質期短，進口頻次高，我司擔心存在斷料風險，請問海關對於光刻膠是否有通關便利化措施？

答：為進一步支持積體電路企業復工復產，上海海關對光刻膠等重點物資連續推出多項通關便利化措施：一是與機場駐場單位和企業密切配合，建立「光刻膠保通保暢服務聯絡群」，優先提供理貨、分撥、預約等作業。二是鼓勵進口企業選擇無陪同查驗，各查驗點聯繫方式和無陪同查驗預約流程已對外公開。三是對復工復產「白名單」內的光刻膠進口使用企業開展評估，對符合要求的企業採取臨時性檢驗監管措施，對其進口光刻膠免予抽樣送檢，提高貨物通關效率。

10. 我司進口的很多晶片需要在工廠專業條件下才能開拆，請問什麼是真空包裝等高新技術貨物口岸和屬地查驗協同模式？企業需要滿足什麼條件？

答：真空包裝等高新技術貨物口岸和屬地查驗協同模式是指貨物被布控查驗的情況下，先在口岸進行外形檢查，確定無異常後，可提離至企業工廠實施開箱檢查作業，查驗完成即可投入生產使用，進一步降低貨物在普通環節下開拆帶來的質損風險。

申請該模式需符合以下條件：1. 企業應屬於高新技術生產或加工型企業及其專屬配套的進出口貿易或物流企業；2. 企業的信用等級非海關失信企業；3. 企業進口的貨物應為真空包裝、防光包裝、恆溫儲存等在普通環節下拆箱查驗會影響性能品質的高新技術貨物。

11. 我們是一家註冊在合肥的企業，通常在屬地海關辦理進出口申報業務，貨物通過上海港進出，流程上往往需要多個海關銜接配合，請問海關在加強跨關區協同、保障長三角通關穩定暢通方面有什麼做法？

答：4月30日，在海關總署指導下，我關已和南京、杭州、寧波、合肥海關共同發佈《關於保障長三角地區產業鏈供應鏈安全暢通的聯合通告》，主要做法有：一是建立長三角五關保通保暢協調工作機制，對涉及跨關區的通關疑難問題，實現海關內部快速響應和協同處置；二是搭建長三角關企信息互通平台，聯合發佈相關支持政策、通知公告、業務指引等內容；三是在五關各業務現場設立咨詢熱線及專窗，企業如在通關過程中遇到問題，可及時向現場海關反映，我們將全力幫助解決。

12. 我司是上海市的重點外貿「白名單」企業，聽說長三角海關建立了「白名單」互認機制，對「白名單」企業給予通關便利，請問相關互認機制和通關便利具體是什麼？

答：我關已會同長三角各兄弟海關建立長三角地區產業鏈供應鏈重點企業「白名單」五關互認機制，對於納入到地方政府確定的復工復產、重點外貿「白名單」中的企業，由五地海關共同給予通關便利，包括在業務現場開設「綠色通道」、指導企業採取提前申報、「兩步申報」等方式優化申報流程，優先安排查驗作業等，確保「白名單」企業從快從簡辦理通關手續。

13. 我公司有一批貨物原計劃通過陸路運輸運往洋山港出口，但陸路跨省運力不足，怎麼辦？

答：企業可以將陸路運輸改為水路運輸，通過聯動接卸模式來解決陸路運力不足的問題。聯動接卸，是指將長三角區域內的相關港口作為洋山港的貨物接卸地和延伸地，出口貨物在當地港口辦理報關手續後，經專用駁船運至洋山港搭載遠洋貨輪離境，如遇查驗的，由上海海關在洋山島完成；進口貨物可在洋山港辦理進口放行手續，也經專用駁船轉運至當地港口直接提離。目前聯動接卸模式已經推廣至江蘇太倉港、安徽蕪湖港、浙江獨山港和安吉港。