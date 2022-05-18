裕日車(2227)周三下午召開線上法說會，110年度盈餘分配之現金股利9.06元，現金殖利率3.82%。兩岸車市，面臨台幣貶值、疫情、通膨、原物料、斷鏈影響，不過下半年目前還是保持樂觀，也看好大陸對汽車消費政策持續鼓勵支持，今年後續新車、改版出動，顧客服務積極，都積極推動營運動能。

裕日車今年第一季營業收入77.64億元，季增45.90%、年減1.72%，主要係受到疫情以及成車與料件供應短缺影響銷售台數，導致營業收入減少所致；營業毛利9.39億元，季增33.39%、年增5.32%，營業利益1.18億元，季度轉盈、年增55.20%，主要是受惠於本期INFINITI進口車系銷售占比優於去年同期，並透過成本低減活動，提升公司獲利；稅前淨利10.14億元，季增1.46%、年增0.23%，稅後淨利8.08億元，年減0.1%，基本每股盈餘2.7元，相較去年同期2.7元、去年第四季2.67元持平，並創為4季來相對高點。

累計至2022年第一季，資產總計265.3億元、負債總計60.2億元、股東權益205.1億元。每股淨值68.4元，較去年第四季63.3元成長5.1元。

裕日車董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利9.06元，本議案尚待股東會通過。除息交易日為8月25日，最後過戶日為8月26日，停止過戶期間為8月27日至8月31日，除息基準日為8月31日。以周三收盤價237元計算，現金殖利率3.82%。

全球俄烏戰爭、原油及大宗商品價格上揚、通膨升溫等逆風，國內也有疫情升溫、原料價格上漲導致通膨壓力等因素，市場預估全年台灣車市銷量為43.6萬台。中國汽車工業協會預估車市銷售今年度為2750萬輛，年成長4.7%；大陸經濟方面，疫情反覆爆發與實施防疫封鎖措施，經濟預測仍趨於保守。大陸總市場第一季銷量651萬台，年增0.2%，而東風日產和啟辰去年實蹟為106萬台，東風日產乘用車公司(不含英菲尼迪)今年單季銷量27.3萬台，年增5.55%。不過裕日車的大陸轉投資收益反而年衰退12.7%，裕日車說明，因疫情急遽升溫，所以在生產斷鏈上產生成本增加影響，但下半年目前還是保持樂觀，看好大陸對汽車消費政策持續鼓勵支持，也預期疫情對市場影響會逐步降低，下半年有望會有緩解，預期東風日產銷售量估盼會優於2021表現。

關注大陸轉投資事業的獲利貢獻這兩年大幅下滑，裕日車說明，大陸市場競爭激烈，該市場結構也在快速對應電動化，過去兩年又受到晶片短缺、原物料上漲，導致獲利下降，觀察這是一個轉型過程，大部份車廠應該都是面臨同樣困境。

關於台幣貶值恐會增加進口採購成本的壓力？公司也坦言，貶值同時也有原物料上漲壓力，不過同業都面臨相同壓力。

裕日車4月營收15.82億元，年減38.92%、月減35.86%，為5年來同期低點，反映市況缺車、疫情升溫加上車市競爭激烈；前4月營收93.46億元，年減10.91%。

裕日車2022年1-4月銷售實績，3月NISSAN的KICKS & X-TRAIL夜行版特仕車和QX55日系豪華跑旅全新上市，4月NISSAN的SENTRA & TIIDA J黑爵士版特仕車，裕日車1-4月總銷售台數(NISSAN+INFINITI)為8947台，市占率為6.6%。其中，SENTRA & TIIDA J黑爵士版特仕車，強化產品議題、提升市場關注度，4月SENTRA & TIIDA總銷量共825台，月增11%；市占率19%，月增3個百分點。公司今年還有QX50 23年式、KICKS改款、QX60大改款、全新23年式LEAF&全新22年式ALTIMA、全新大改款X-TRAIL，推升後續營運動能。公司也提到，預計9月導入以顧客為本的CDP顧客數據平台，數位化精準行銷提升顧客滿意度及裕日車獲利。

針對純電休旅Nissan Ariya，美國估待今年秋天才可能正式交車，台灣國內預計何時上市？公司表示，目前仍在協商中，日產在日本去年發表，也是今年四月才開始正式交車，但晶片缺乏可能會導致延遲，配額積極爭取當中。