【時報記者林資傑台北報導】遠東銀(2845)今（18）日召開線上法說，發言人林建忠表示，雖然2022年首季獲利出現「雙降」，但4月營運表現已明顯回升，前4月稅前淨利已恢復成長，今年將同步加強海內外放款推展，並預計第四季完成50億元增資計畫，希望屆時使資本適足率提升0.9個百分點。

遠銀2022年首季合併淨收益25.46億元，季增6.07％、年減10.07％，稅後淨利6.6億元，季減8.75％、年減17.32％，每股盈餘（EPS）0.19元。在積極推展國內外法金放款業務下，資產總額7290億元、年增7.2％，淨值500億元、年增0.6％，沒有太大變化。

林建忠說明，投資人在升息預期下較保守因應，首季除信用卡消費外的財富管理等手續費均減少，使手續費淨收益6.66億元，季減2.99％、年減25.66％。金融交易亦因資本市場動盪而微幅下滑，放款規模增加亦使提存費用年增54.3％，使稅後淨利下滑幅度擴大。

遠銀首季放款餘額4360億元，季增5.6％、年增7.8％，主要由國內外法人業務帶動，其中國內法人920億元、年增約15％，國內中小企業520億元、年增達33.5％，國外法人560億元、年增5.7％。房貸1430億元、年增2.9％，消費者貸款持穩930億元。

而遠銀首季存款餘額6080億元，季減0.7％、年增7％，林建忠表示，雖然總額未大幅成長甚至略為萎縮，但結構品質大幅改善。平均存放比自去年底70.18％降至68.82％，活存比自37.02％續升至37.93％。

在積極處分大部分不良資產下，遠銀首季逾放比續降至自0.27％降至0.24％，逾放覆蓋率自469％升至558％，雖仍低於市場平均，但仍符合經營要求，足夠彌補不良資產損失，希望能維持既有水準。放款覆蓋率維持1.32％，與市場平均相當。

遠銀首季淨利差（NIM）自0.99％降至0.96％、存放利差自1.36％略降至1.35％，資產報酬率（ROA）自0.46％降至0.41％，稅前股東權益報酬率（ROE）自6.62％降至6％。個體資本適足率自13.95％升至14.04％，但第一類資本適足率自11.3％略降至11.04％。

林建忠表示，遠銀首季積極推展海內外法金放款，並在市場動盪下優先考量流動性，且適逢降息段的最後一季，升息效益反應會略微落後2～3個月。不過，就4月營運表現顯著回升來看，相關業務的拓展效益將逐步顯現。

遠銀2022年4月自結合併淨收益10.25億元，月增18.3％、年增12.06％，登近20月高點，稅前淨利4.91億元，月增達70.57％、年增達52.87％，創近2年高點。累計前4月淨收益35.75億元、年減4.35％，但稅前淨利12.43億元、年增0.73％，已重返成長軌道。

遠銀今年聚焦均衡海內外放款，其中國內放款維持成長、海外放款動能亦恢復中，首季海外企業授信比重已回升至25％，將積極爭取國際聯貸案、增加東協交易。林建忠表示，今年聚焦壯大資產規模，會汰換利率較差的案件，海外亦希望有所成長，進一步改善利差表現。

對於近期疫情升溫是否再度影響遠銀資產品質，林建忠表示，目前逾放僅剩幾個個案，且客戶並未落跑，是由於疫情影響營運而無法按時還款，均已按規定提存，預期未來資產品質沒有大幅惡化可能。

同時，遠銀今年規畫增資50億元，林建忠表示，現階段先將資產建立一個階段，待增資完成後再進行第二階段，包括次順位債券等均在規畫中。目前預計第四季完成50億元增資，希望至第三季底，所有資本適足率能回升0.9個百分比，挹注營運長期成長表現。