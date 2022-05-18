大陸工業和資訊化部副部長徐曉蘭18日在國新辦政策例行吹風會說明如何為大陸中小微企業紓困解難，強調將抓好各項政策落實，推動壓實地方政府和相關部門責任，解決政策落地過程中的「卡點」，最重要的是政策落地的「最後一哩路」，力爭「該免的免到位、應減的減到位、能緩的緩到位」，幫助中小微企業切實享受到政策紅利。

徐曉蘭表示，還要發揮703家國家級、3800多家省級中小企業公共服務示範平台作用，以及392家國家級、2600多家省級小型微型企業創業創新示範基地作用。當然還有一些行業協會和商會，總之，是要發揮動員各方面資源，加強政策宣傳與服務，讓這些政策入企業、入園區、入集群，給中小微企業送政策、送管理、送技術，幫助中小企業知曉政策、理解政策、享受政策，提振企業發展信心，助力中小微企業渡難關、增信心、促發展。

徐曉蘭表示，去年11月份，大陸國務院印發《關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知》，今年5月9日，又印發了《加力幫扶中小微企業紓困解難若干措施》，主要包括了4個方面、10條具體舉措：

一是在加大資金支持方面，推動各地積極設立中小微企業和個體工商戶的紓困幫扶專項資金，對生產經營出現暫時困難的中小微企業和個體工商戶，在房屋租金、水電費、擔保費、防疫支出、貸款貼息和社保補貼等方面，給予專項資金支持。

二是在緩解融資難、回款難方面，明確2022年國有大型商業銀行力爭新增普惠型小微企業貸款1.6兆元人民幣；對受疫情影響的中小微企業和個體工商戶，合理採用續貸、貸款展期、調整還款安排等方式予以支援；加強政府性融資擔保、匯率避險服務和出口信用保險等對中小微企業的融資支持力度；開展防範和化解拖欠中小企業賬款的專項行動。

三是在推動降成本和擴需求方面，鼓勵有條件的地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠和用水用電用氣「欠費不停供」、6個月內補繳；將中小微企業寬頻和專線平均資費再降10％；推動產業鏈關鍵節點中小微企業復工復產；鼓勵開展綠色智慧家電、綠色建材下鄉活動，大力開展公共領域車輛電動化城市試點示範，最重要的是努力擴大市場需求。

四是在加強服務保障方面，開展「中小企業服務月」活動以及「一起益企」服務行動，健全完善政策服務數位化平台，開展全大陸減輕企業負擔和促進中小企業發展綜合督查，最重要的是要推動政策落地生效，因為「政策千萬條，落地第一條」。