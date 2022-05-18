疫情升溫之際，不少人因匡列或確診而被迫隔離，不過有網友表示，弟弟女友因家人確診而住進他家，令他相當氣憤，加上他爸已經70歲了，擔心對方一旦確診很可能牽拖到一家人。貼文一出引起網友熱議，「直接把她轟出去，開哪門子玩笑」，不過多數人皆認為，弟弟的問題更大，應該和弟弟溝通，請他出面處理。

原PO在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文提到，弟弟的女友因為家人確診，於是跑來他們家避難，讓他相當困惑，質疑這時不待在自己家，還跑到別人家住的想法是什麼？他也直言，「我爸都70歲了」，擔心若對方確診，可能牽拖到全家人。

原PO接著痛批，如果不想和確診家人同住，大可自己去外面租房子，「都30歲了還這麼不會想」，更坦言，全家人與弟弟女友根本不熟，才認識不到半年就住進別人家，「自以為是的甜蜜蜜實際上很打擾」。

貼文一出，不少網友直言，「有些人同居都沒想到家人的感受，就很自私」、「這女生也太失禮了，對自己的家人也很無情」、「直接把她轟出去，開哪門子玩笑」，但也有網友表示，「不會阿，如果得知她家的人確診，我會說你篩檢沒事就來我家避難；如果是我家有人確診，我也會說你先不要來」。

不過多數網友皆認為，原PO弟弟也有問題，應該和弟弟溝通，請他出面處理，「重點是妳弟怎麼不先阻止呢」、「你弟也很奇怪，幹嘛讓她住」、「跟你弟溝通」、「問題是你家人，說不很難嗎？她能硬闖嗎」、「重點在於你弟吧？如果不敢跟女方說，大可跟自己家人弟弟說，叫他們搬出去也可以」。