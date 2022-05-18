本土疫情持續延燒，屏東18日新增2105例確診飆新高，屏東衛生局施丞貴預估，疫情高峰期可能落在5月底、6月上旬，屆時單日確診數可能出現3、4000例，為此，縣府就快篩劑、PCR採檢、醫療量能等採取4大措施。

屏縣府指出，12日起已得到縣醫師公會的支持，有390家基層診所（含33個鄉鎮市衛生所）加入看診、領藥、領快篩劑服務，藉此減輕大型醫院的醫療量能負擔，也讓民眾不必擠到醫院，可以就近找信任的開業診所。

至於PCR採檢服務，縣府表示，除在縣內北中南4所醫院的常設社區篩檢站外，還有部立屏東醫院、屏東基督教醫院等14家急救責任醫院、2家基層診所，讓PCR的檢測分流。

而在居隔者需要的快篩劑部分，縣府表示，屏東除中央撥補的15萬餘劑之外，也自行購買16萬劑，因此，除居隔者使用外，也提供低收入戶家庭每戶1張快篩試劑兌換券，1張可兌換一盒5劑，可到有販售快篩劑的藥局或衛生所兌換，縣府強調，目前備用劑量仍足夠，並跟中央保持密切聯繫做即時撥補。

此外，縣府還指出，目前已有175家醫療機構239位醫師加入確診者居家照護行列；226家提供視訊診療服務。

衛生局表示，目前抗病毒藥物進貨量约1萬3000份，65歲以上長者快篩陽性，即可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所請醫師評估，或透過遠距門診醫療請診療醫師評估，確認即視為確診，接著可評估使用抗病毒藥物治療，由於65歲以上患者轉中重症機率是其他因子的4至10倍，因此呼籲確診民眾要及早投藥，減輕重症死亡風險。

至於5歲至17歲兒少的輝瑞BNT疫苗，衛生局指出，待中央撥配後，預估25日起逐序推動，但考量兒童免疫力尚未完整，是否優先推動5至11歲兒童接種基礎劑仍待中央決定。

縣府統計至18日，居家隔離現管人數4709人，今日解隔1990人；居家照護累計9496人，解除5625人，現管3871人。全縣全校暫停實體課程校數有1校3班、部分班級暫停實體課程校數有78校183班。