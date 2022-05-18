社群平台上經常看到不少台灣女子拍美照、秀名牌、享受生活當「網美」，但這些網美卻會突然消失一陣子，變得很少更新社群近況，AV導演圤智雨就分析8點原因，部分網美是去做博弈直播，月收達70萬，還有人是賣春、結婚生子或拍AV，都是不可公開的黑暗面，通常「失蹤」1至2年就會再度出現。

圤智雨在臉書發文稱，一部分網美失蹤是到國外做「博奕直播」，通常是菲律賓、越南、大陸、香港、美國，到美國還會發文炫耀一下，到其他國家就直接在社群上消失，在當地生活無聊，但月收最少20萬，月收70萬更大有人在，不過通常做了1年就會回來。

網美常突然消失一陣子， AV導演圤智雨分析8點原因，部分是去做博弈直播，月收達70萬，還有人是賣春、結婚生子或拍AV。（翻攝自圤智雨臉書）

圤智雨說，第2種網美消失的原因就是賣春，通常到歐美國家或泰國，分為讓有錢人包養或是純賣春，因為台灣接案較不穩定，國外不但「較香」也不太會被抓，1次約10萬；第3種則是到新加坡的「花場」，等同台灣酒店，圤還爆料台灣某知名網紅會仲介台灣網美去花場，痛批相當噁心。

此外，圤智雨提到網美交男友、結婚生孩子也會消失，但絕不會承認，若是交到窮鬼男友，戀情頂多6個月，若結婚生子後，就會趁消失期間會努力變瘦，復出就代表丈夫無法負擔生活「所以老婆要出來騙宅男了」，而網美若被告或檯面工作不順利急需錢，就可能到酒店上班，通常南部較常見。

最後圤智雨說少部分網美會去拍AV，但作品不會在台灣公開，而是賣到國外；其他網友在貼文底下留言「應該還有一個：進廠維修」、「大導一出口，便知有沒有」、「這樣破梗，這些女的以後怎麼混」、「好多內幕啊」、「水很深」。