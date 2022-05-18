花蓮縣政府因應「0＋7」及「3＋4」政策，發放確診者同住家人每人2劑及3劑家用快篩試劑，不過卻有個案的同住家人高達15人，引起衛生局質疑，呼籲勿把同事、朋友列入。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府因應「0＋7」及「3＋4」政策，發放確診者同住家人每人2劑及3劑家用快篩試劑，不過衛生局卻接獲個案的同住家人竟高達15人，引起熱議。因此，衛生局長朱家祥特別強調，可領取試劑的同住家人，是「真的有住在一起」，請不要把同事、朋友通通列為同住家人，若同住家人彼此不同姓，屆時請提供戶口名簿證明確實同住。

衛生局長朱家祥表示，若居隔者選擇「0＋7」方案，衛生局將每人2劑家用快篩試劑，「3＋4」則是提供每位成人3劑，可攜帶確診者證明文件與同住家人的身分證及健保卡，前往13鄉鎮市衛生所領取，且一再強調，領取快篩試劑者，必須是住在一起的家人，若非住在一起，就不符合居隔對象。

朱家祥解釋，最近接獲有個案的同住家人高達10人，甚至還有15人，認為這不太可能，「一個父母生13個孩子，現在已很少見，親戚同住的大家庭亦然」，呼籲個案千萬不要把一起吃飯的同事、遊玩的朋友列為同住家人，若同住家人真的同住但不同姓，屆時請提供戶口名簿證明真的住在一起。

此外，花蓮今新增1611例確診個案，迄今已累計1萬7230例，朱家祥說，縣內專責病房收治量能，北區與南區分別還有110床及6床，防疫旅館還有130張空床，加強版防疫旅館則是15床。針對中央調整確診者輕重症收治原則，朱說，專責病房依照舊制，加強版防疫旅館則跟進新制。

由於全縣5至17歲兒童及青少年將於本月26日至6月2日接種BNT疫苗，由衛生局安排到校接種，雖然家長可選擇帶孩子到醫療院所施打，但朱家祥仍建議在校接種，因現場有醫護即時給予協助，同儕之間也能互相鼓勵，增加勇氣。

另，中央流行疫情指揮中心指出，花蓮照護機構有30名尚未解隔離的確診者提前返回工作崗位，以致確診者及被照顧者身體狀況引起外界擔心。朱家祥說，因照護人力不足，縣內2個機構確實有請無症狀確診者返回工作崗位，照顧機構內的確診長者，但中央有嚴格規範，及提供相關補助，並非強迫他們返工，且被照護的長者已在第一時間投藥治療，多已逐漸康復。

至於花蓮國中小學校近期是否繼續進行實體課程引起家長關切，教育處代理處長翁書敏指出，縣內目前均依教育部授課方式實施標準辦理，不過校方可自行評估是否調整授課方式，若要調整，縣立學校須報請縣府教育處備查，國私立學校則報請教育部備查。