國民黨今下午召開中常會，提名花蓮縣長徐榛蔚競選連任。徐榛蔚受訪強調，疫情嚴峻，現階段最需要做的事，就是防疫工作，陪伴著家人們一同度過難關。獲得提名是一種責任與使命，下一個4年，將與鄉親一起繼續打拚，一步一腳印務實推動縣政。

徐榛蔚表示，這幾年在擘畫、推動花蓮縣政和基礎建設時，納入很多公民論壇和地方的建議，就是希望讓所有縣民共同圓花蓮家園的夢。談到未來4年，她期許花蓮持續進步，要跟著鄉親攜手一起打拚，希望花蓮未來的發展，每個人都貢獻一分心力，都有大家美好的回憶。

徐榛蔚說，獲得提名是一種責任與使命，但當前最要緊的事，就是把防疫工作做好，讓大家不要焦慮、惶恐，等待著疫情過去，這是一個艱困工作，她會帶領鄉親一起度過難關。

本屆縣長選舉，徐榛蔚拿下12萬1297票、得票率71.52％，刷新歷屆縣長得票數，也成為花蓮第1位女縣長；4年任內，徐榛蔚施政滿意度高，施政有感。