台北市決定國中小下周遠距上課、國三高三到畢業典禮前2天都可採遠距教學，市長柯文哲說要和新北市統一，但新北市未跟進，授權學校判斷高、低風險，做出實體或線上分流上課，再隨時滾動快速調整。台北市副市長蔡炳坤18日表示，新北市考量城鄉差距、不同區位需求讓各校決定，北市則採全面性規定，但雙北市最後的結果差距不大。

昨天柯文哲說停課做法要和新北市統一，但今天是不同的決定，恐造成家長和校方困擾，蔡炳坤今指出，北市教育局這幾天不只和新北市、教育部、家長團體和學校做非常充分討論，才做這樣的決定。

蔡炳坤表示，新北市因為城鄉差距比較大、幅員更大，要考慮到不同區位需求，沒有全面性，授權各校自行決定，北市是都會型，做了全面規定，但也留給各校彈性做法，最後雙北市的結果差距不大。

此外，外界質疑要求幼兒園遠距教學有困難，北市教育局長曾燦金回應，幼兒園遠距上課的確有困難，所以就維持現行規範，會加強衛教工作。