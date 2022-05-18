直播主莊三瘋17日晚間邀請律師劉家榮線上開講，針對防疫保單相關問題，幫網友解惑。（柯宗緯翻攝）

昨天起居家隔離「0＋7」方案上路，再度掀起防疫保單爭議，知名直播主莊三瘋17日晚間邀請律師劉家榮線上開講，針對防疫保單相關問題，幫網友解惑。劉家榮指出，若有居隔事實就該賠，但在拿不到隔離通知單的狀況下，可先向保險公司說明詳情，若雙方仍無共識，則建議民眾可向地方消保官提出調解。

中央打滿3劑疫苗的民眾，可自選居隔「0＋7」或是「3＋4」方案，但若選擇「3＋4」，是否仍可獲得防疫險理賠？劉家榮強調防疫保單的精神，主要是針對確診民眾，或居家隔離者，因居隔無法外出工作衍伸的財物損失，由保險進行填補，因此民眾只要有居隔事實，且有政府發給的隔離通知書，就算打滿3劑疫苗，也應可獲得相關理賠。

另外，有不少民眾，因目前確診通報流程，中央與地方有系統處理的空窗期，導致在居家隔離期滿後，都還無法拿到政府發給的隔離通知單。劉家榮建議，民眾若有居隔事實，在拿不到隔離通知單的狀況下，可向保險公司說明詳情，若雙方仍無法達成理賠共識，也建議民眾，可向地方消保官提出調解，並繼續向地方政府衛生單位，索取隔離通知單，避免自身相關權益受損。