國民黨主席朱立倫宣布前行政院長張善政參選桃園市長，引起各界熱議。民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，國民黨突然以這樣方式決定人選，沒有溝通的話，確實會讓人感到錯愕。
賴香伶表示，國民黨突然這樣的方式決定人選，沒有溝通的話，確實會讓人感到錯愕。賴香伶也說，桃園市正在改變，市民期待新政治要超越藍綠，賴香伶的參選已讓桃園市民對優質政治有所期待，不論國民黨、民進黨兩黨推出的候選人是誰，市民才是城市的主人，讓市民有新的選擇才桃園人的福氣。
國民黨主席朱立倫宣布前行政院長張善政參選桃園市長，引起各界熱議。民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，國民黨突然以這樣方式決定人選，沒有溝通的話，確實會讓人感到錯愕。
賴香伶表示，國民黨突然這樣的方式決定人選，沒有溝通的話，確實會讓人感到錯愕。賴香伶也說，桃園市正在改變，市民期待新政治要超越藍綠，賴香伶的參選已讓桃園市民對優質政治有所期待，不論國民黨、民進黨兩黨推出的候選人是誰，市民才是城市的主人，讓市民有新的選擇才桃園人的福氣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。