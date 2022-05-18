國民黨主席朱立倫宣布前行政院長張善政參選桃園市長，引起各界熱議。民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，國民黨突然以這樣方式決定人選，沒有溝通的話，確實會讓人感到錯愕。

賴香伶表示，國民黨突然這樣的方式決定人選，沒有溝通的話，確實會讓人感到錯愕。賴香伶也說，桃園市正在改變，市民期待新政治要超越藍綠，賴香伶的參選已讓桃園市民對優質政治有所期待，不論國民黨、民進黨兩黨推出的候選人是誰，市民才是城市的主人，讓市民有新的選擇才桃園人的福氣。