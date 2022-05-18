1名網友在《爆怨公社》抱怨，他差點因為1張超速罰單鬧家庭革命，日前他收到一張4月14日的罰單，他表示當天明明沒開車出門，不知為何會被開罰，家人們也一直朝他投射懷疑的目光，最後在朋友們的幫忙下，發現警方將罰單違規日期打錯，烏龍一場，貼文一出引起熱議。

警方將超速罰單違規日期誤植，原PO表示：「差點鬧家庭革命」。（圖／爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他收到一張4月14日的超速罰單，但他表示當天早上他在店裡包完水餃後就直接上班，完全沒開車出門，但家人們拿著罰單頻頻質問他，到底跑到哪裡去，原PO詢問朋友們後，大家都紛紛扮起柯南，最後發現照片左上角違規日期是4月17日，下面違規日期卻打成4月14日，讓原PO爆笑，他差點因為這張罰單鬧家庭革命，要去警局詢問到底發生什麼事。

網友們留言笑說：「好險不是真的4月14偷跑出去」、「好家在沒先罰跪！不然就白跪了」、「鍵盤4跟7是鄰居，應該是輸入日期按偏按到7，沒再次確認就送件」、「沒事沒事，不過還是一樣要繳錢，這只是警方日期錯誤而已」、「罰款事小，家庭破裂事大」、「警察居然埋這種伏筆」、「還好你口風緊，沒亂爆料」。

不過也有人說，原PO可以去申訴看看：「烏龍罰單，可以不用繳，無效可註銷」、「時間不對可申訴免繳，但你應該挺有錢的」、「波麗士累了，打錯或寫錯是很常有的事，甚至連車牌號碼都能看錯，這就可以直接申訴」、「誤植資訊可能會撤單，可以試看看」、「可申訴，這張會撤銷，不久後會收到正確掛號信」。