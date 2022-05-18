高球傳奇人物「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）表明力挺PGA的立場，他拒絕了LIV聯盟1億美元（新台幣29.7億）的高價誘惑。尼克勞斯說：「沙烏地LIV開給我超過1億美元的價碼，請我去做諾曼（Greg Norman）現在的工作，我拒絕了。第一次是口頭拒絕，另一次是書面拒絕，我表示自己必須留在PGA，當初是我幫忙創立了PGA。」

LIV聯盟的金主是沙烏地阿拉伯的政府與財團，他們網羅尼克勞斯失敗，後來請到澳洲名將「大白鯊」諾曼（Greg Norman）擔任執行長。出手闊綽的LIV一開始就找上尼克勞斯，今年82歲的尼克勞斯被很多人認為是職業高球史最偉大的選手，生涯累積18座大賽冠軍至今無人能及，老虎伍茲（Tiger Woods）以15冠位居第2。

職業選手打球本來就是要賺錢，在高酬勞的誘惑下，一些PGA名將可能「晚節不保」，例如美國名將米克森（Phil Mickelson）就請求PGA放行讓他去打LIV。包括米克森在內的一些選手認為PGA本身也有必須檢討的地方，多點競爭不是壞事。

尼克勞斯同時批評PGA錦標賽把今年的場地從紐澤西的川普球場搬移到奧克拉荷馬州，PGA這麼做顯然是在抵制美國前總統川普（Donald Trump）。身為川普的支持者之一，尼克勞斯說：「川普或許有很多爭議，但他熱愛高爾夫，他愛這個國家，他是高球界的學生也是業界重量級人物。」