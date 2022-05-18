金門今天新增確診102例，縣府下午四時直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增確診102例，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增確診102例，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

針對即將登場的國中會考，縣府規畫「專案」協助居隔學生赴試，目前已由各校統計人數中，教育處將在彙整後調派車輛接送。（縣府提供）

金門今天新增確診102例，累計已有916例，其中重症4例、中症2例。針對即將登場的國中會考，縣府規畫「專案」協助居隔學生赴試，目前已由各校統計人數中，教育處將在彙整後調派車輛接送。

縣府說明，今天新增102名確診者，確診累計916例，目前收治中67例，無症狀或輕症61例、中症2例、重症4例，確診者居家照護597例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者144人，目前居家隔離298人，解除居家隔離176人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增102例，男性53例、女性49例，年齡介於未滿5歲至80多歲。年齡分布：5歲以下3例、6歲12歲8例、13歲至19歲9例、20歲至29歲11例、30歲至39歲18例、40歲至49歲22例、50歲至59歲17例、60歲至69歲5例、70歲至79歲7例、80歲至89歲2例。校園部分學生與教職員，幼兒園2校3人、國小6校8人，國中1校1人、高中職2校5人、大學1校2人。

個案分屬8個家庭群聚案共有21例、5處工作職場群聚案共有15例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，尚有空床23床。 今天新增1例重症個案，為85歲長者，有糖尿病、中風與慢性腎臟病史，目前收治於部立金門醫院。

縣府表示，列居家隔離的考生，在國中教育會考期間(5月20日至21日)，如親友無法協助載送，目前由5所國中協助統計中，縣府教育處將在彙整後，調派車輛接送居家隔離考生到備用考場應考。目前金門高中已備有7間備用試場，也會滾動調整適時增加備用試場數量。

縣衛生局也說明，針對「居家隔離」、「自主防疫」以及「居家檢疫」3類對象，若快篩陽性，可經由視訊診療，由醫師協助判定是否為確診病例，該項政策於5月12日正式上路，部立金門醫院也已提供視訊診療服務，有需求的鄉親們，可下載「健康益友APP」，註冊基本資料，若是一般專科門診、或是慢性病患看診、領領藥需求的鄉親，可以選擇「防疫專案」；如為確診、居家隔離、或居家檢疫的鄉親，則可選擇提供24小時急診諮詢的「居家隔離檢疫方案」。上述2種專案在經醫師視訊診療後，均可得到「電子處方箋」，可以讓親友代領，或選擇鄰近有送藥服務的藥局送藥到府，功能十分便利。

另針對非屬居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，部立金門醫院、5鄉鎮衛生所、基層診所等35間醫療院所，提供視訊診療服務鄉親於撥打指定的視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定的視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。領藥方式，則由家屬或代理人至醫療機構繳費、過卡及領藥，或由醫療機構藥師將藥品送至病人住所並收費（(掛號費、部分負擔)。