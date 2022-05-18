專為歐洲皇室打造皇冠的法國珠寶品牌CHAUMET，近240年來見證無數現實世界的皇室婚禮，是個充滿王子公主浪漫童話故事的珠寶品牌，最近品牌推出繪本立體書《Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras》，精選十頂最具代表性的皇冠，訴說著十個美麗動人的童話故事。

CHUAMET皇冠見證拿破崙與約瑟芬的愛情故事，為世人所傳頌。（CHAUMET提供）

《Tiaras of Dreams, Dreaming of Tiaras》皇冠立體書收錄十頂皇冠，背景故事源自拿破崙與約瑟芬皇后一起漫步在馬爾梅森花園、歌劇院的頭飾裝扮、俄羅斯的愛情故事、20年代的上流社會、1001夜、浪漫櫻樹下、凡爾賽宮的約會, 以及CHAUMET芳登廣場12號總店經典湛藍色調的奇幻綺想。

以拿破崙最愛的麥穗為主題打造的「麥穗」冠冕，出自Francois Regnault Nitot之手，約1811年打造。（CHAUMET提供）

十頂皇冠的愛情故事感人肺腑，設計風格也各具特色，融入新古典主義、自然主義、裝飾主義等藝術風格，呼應不同時期藝術風潮演變，將CHAUMET的冠冕推升至藝術領域，每件冠冕皆足以永久珍藏，且具傳世的價值。

CHUAMET於1919年為波旁帕爾瑪皇室王妃打造的金鐘花皇冠。（CHAUMET提供）

CHAUMET兩個半世紀以來已為歐洲皇室打造上千頂皇冠，從拿破崙一世與約瑟芬皇后開始，之後的瑪麗露易絲皇后、波旁帕爾馬家族、羅斯柴爾德家族等，皆是CHAUMET的核心主顧。