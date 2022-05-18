知名卑南族女歌手紀曉君與前夫郭岱詠育有一女「小茉莉」，2014年與孫庭浩再婚，誕下一女「孫波妞」，去年受疫情影響，搬回台東生活。她今(18日)在臉書透露小女兒孫波妞在學校遭霸凌一事，氣到發抖的她仍不失禮貌直言：「請適可而止」，揚言再不行就「自己解決」。

紀曉君今在臉書發長文，怒揭小女兒孫波妞在學校遭霸凌一事，開頭就氣憤喊道：「真的不要被我婆婆知道！不要跟我講『孩子要讓他自己承受』，如果你能忍受就讓自己孩子去承受，這也不關我的事，因為是你的孩子好嗎？但是我的事，我禮貌的說 #請適可而止。孩子被欺負，無法淡定」。

紀曉君心疼女兒在學校被霸凌，發長文訴說原委並表示不姑息。（圖／取自紀曉君臉書）

她接著說明霸凌事件原委：「女兒乖乖在位置寫作業，三年級生走過去說：『妳是有奪(多)愛漂亮？』直接摘走頭上髮箍拆解。#那是我乾媽送我的禮物，女兒喜歡讓她戴一下，剛好固定住她遮到眼睛的頭髮。女兒戴的漂亮髮箍被學姊拆解，三年級小小年紀，就這樣無禮霸道，於是爸爸先傳簡訊給老師了。爸爸說去學校了解，也不要誤會別人的孩子，其實因為老公知道，我抓狂氣到發抖了 」，透露她瀕臨爆發的情緒。

紀曉君訴說她當媽媽的心疼：「我是一個愛女兒的媽媽，雖然孩子不聽話還是會被我揍，是嚴格的媽媽，我也不能接受我的孩子無緣無故的被這樣對待！波妞說：『給那個姐姐拆完，我就小小聲的說：我回家再叫我爸爸媽媽修理就好。』然後還跟我們說：『媽媽，我以後不敢戴了』，後來跟我說：『媽媽我不想去學校』，這讓我孩子有陰影的事情，我不氣到發抖嗎？」女兒的陰影讓人能理解她為何如此憤怒。

為母則強，紀曉君決定硬起來：「我告訴波妞：『不要怕！ 要堅強，不能怕，越怕他們越欺負妳喔！』；因為我女兒太善良軟弱都受欺負，笨死了 。我給我孩子的打扮都是漂亮的，不爽就要拆壞我給她的所有嗎？這不是霸凌是什麼？要教育要提醒，不能錯下去，往往霸凌就是對這個人，一次、兩次、繼續下去，在這節骨眼請老師了解，父母出現一起矯正才行」；她還強調：「再不行，抱歉我就自己解決了。」

有些曾有相同遭遇的家長分享經驗：「我是直接隔天早上去學校堵人，直接問欺負人的那位同學。他看到我突然出現時，真的嚇得全身發抖⋯因為他5年級男生竟然打我4年級的女兒的臉頰」，紀曉君看了回：「蛤！？欠揍」，也有人說：「一定要去溝通，但不要意氣用事，閉上眼睛先想一下對方.那個三年級的學生想也知道是覺得妳家女兒漂亮，她不知道怎麼處理心裡的羨慕，和自己不如人的酸楚」。留言區中校方也有人回應了：「您好，我是學校主任，我會處理這件事」，紀曉君也回：「謝謝主任」。